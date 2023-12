Feijóo exige a Bolaños "reconocer su mentira" sobre la ley amnistía, "rectificar" y "disculparse" ante Bruselas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este viernes al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que "reconozca su mentira" tras asegurar que Bruselas ve con "cero preocupación" la Ley de Amnistía. Aparte de reclamar una "rectificación", le ha pedido además que se "disculpe" ante la Comisión Europea y los españoles. Así se ha pronunciado después de que este jueves Bolaños afirmase que Bruselas observa con "cero preocupación" el impacto que la ley de amnistía pueda tener sobre "la salud y la fortaleza" del Estado de Derecho en España. Sin embargo, este viernes la Comisión Europea ha desmentido que el comisario de Justicia expresara eso puesto que sus servicios legales no han concluido aún el examen de la norma, sobre la que no se pronunciarán hasta su adopción parlamentaria definitiva. Poco después, en declaraciones en los pasillos del Congreso, Bolaños ha insistido en su posición señalando que no hay ninguna preocupación en la Comisión Europea "con la salud y la fortaleza del Estado de Derecho" y tampoco con "la separación de poderes". Sin embargo, ha evitado responder si hay preocupación, concretamente con la ley de amnistía. Feijóo ha afirmado que hay "una distancia bochornosa entre lo que dice el Gobierno y la realidad" y ha recalcado que Bolaños "ha mentido con respecto a la postura de la Comisión Europea ante la amnistía". "Exigimos que reconozca su mentira, rectifique y se disculpe ante la propia Comisión y los españoles", ha demandado Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial 'X', que ha recogido Europa Press, que acompaña con un vídeo que recoge las declaraciones del ministro y, a continuación, las palabras del portavoz de Reynders negando haber expresado "cero preocupación". "LAS MENTIRAS TIENEN LAS PATAS MUY CORTAS" Desde la dirección nacional del PP han insistido en exigir esa "rectificación inmediata" a Bolaños porque el desmentido de Bruselas es un "nuevo varapalo". "Ni 24 horas ha tardado la Comisión Europea en desmentir al Gobierno de España", han señalado fuentes del partido. Además, el PP ha recalcado que "por mucho que se empeñe el Gobierno, esta amnistía no es un asunto interno porque supone un menoscabo de los pilares básicos del Estado de Derecho y de la democracia por romper la igualdad entre ciudadanos y ofrecer impunidad a cambio de votos y de mantenerse en Moncloa". Según el PP, el ministro "de los tres poderes del Estado se debió de pensar que mentir por boca de Reynders no iba a tener consecuencias" pero "las mentiras tienen las patas muy cortas y el engaño ha retumbado en Bruselas". Fuentes del partido han recalcado que "este nuevo varapalo institucional se suma a los distintos golpes que está viviendo el Gobierno como consecuencia de su ansia de poder y su necesidad de invadir todas las instituciones y resortes del Estado". Así, ha aludido a la decisión del Tribunal Supremo anulando el nombramiento de la ex ministra socialista Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, la no idoneidad del Fiscal General del Estado señalada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o "la condena del mismo Fiscal General por desviación de poder dictada por el Supremo". "UN DETERIORO INSTITUCIONAL NUNCA VISTO EN 45 AÑOS DE DEMOCRACIA" El PP ha indicado que "este deterioro institucional nunca antes visto en los 45 años de democracia española", se une a una política exterior desligada de los socios europeos y "más preocupada por contentar a las diferentes facciones que componen al partido minoritario de la coalición de Gobierno que por la salud de las relaciones de España con terceros países", según las mismas fuentes. Por todo ello, el PP ha exigido la "rectificación inmediata de Félix Bolaños, que mintió deliberadamente a todos los españoles en una declaración institucional desde la sede de la Unión Europea", al tiempo que ha pedido que el Gobierno "devuelva a España a la moderación y a las políticas de Estado y de consenso", han finalizado las citadas fuentes.