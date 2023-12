Feijóo acusa a Bolaños de "desinformar" porque la Comisión Europea se pronunciará cuando esté lista la ley de amnistía

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al comisario de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de "desinformar" a los ciudadanos y "corregir" lo que el propio comisario de Justicia, Didier Reynders, ha dicho por escrito sobre la ley de amnistía, ya que, según ha recalcado, ha trasladado que se pronunciará sobre esa norma cuando esté lista. Así se ha pronunciado Feijóo al ser preguntado por las manifestaciones que realizó este jueves Bolaños asegurando que Bruselas observa con "cero preocupación" el impacto que la ley de amnistía pueda tener sobre "la salud y la fortaleza" del Estado de Derecho en España. Sin embargo, este viernes la Comisión Europea ha desmentido que el comisario de Justicia expresara tener "cero preocupación" por la ley de amnistía puesto que sus servicios legales no han concluido aún el examen de la norma, sobre la que no se pronunciarán hasta su adopción parlamentaria definitiva. "CREO QUE EL COMISARIO REYNDERS NO NOS ENGAÑA" Antes de conocer este desmentido de la Comisión, en declaraciones a los periodistas tras visitar la Fundación Once del Perro Guía en Madrid, Feijóo ha señalado que o les "engaña" el comisario Reynders o les "engaña" Bolaños. "Y conociendo los antecedentes del señor Bolaños, creo que el comisario Reynders no nos engaña", ha exclamado. En este sentido, ha asegurado que el comisario de Justicia ha trasladado que "lo que está haciendo la Comisión Europea es esperar a conocer el texto definitivo de esa ley para estudiarla y pronunciarse". "Por tanto, lamento que el señor Bolaños venga a desinformar a los ciudadanos españoles y venga a corregir lo que el señor Reyners ha dicho por escrito y lo que me ha dicho a mí personalmente", ha manifestado, para añadir que la Comisión Europea "por lógica prudencia" no se va a pronunciar "mientras no tenga el texto de la ley de amnistía". Por lo tanto, Feijóo ha insistido en que, "en cuanto esté el texto, el comisario lo va a estudiar y va a ver si entronca o no frontalmente contra el artículo 7 y, por lo tanto, contra el Estado de Derecho que protege los tratados de la Unión".