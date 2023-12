Ester Somaza: "Estoy viviendo un sueño"

Redacción deportes, 1 dic (EFE).- La joven lateral Ester Somaza, que este viernes debutó a sus tan sólo 19 años con la selección española femenina de balonmano en un Mundial, aseguró que está viviendo el "sueño" que deseaba desde "chiquitita"

"Como digo siempre para mí estar con la selección es un sueño. Desde chiquitita pensaba si algún día llegaría este momento y al final se me ha dado esta oportunidad", señaló Somaza en declaraciones difundidas por la Federación Española.

En este sentido, la jugadora del KH-7 Granollers, que se incorporó a última hora a la expedición por la lesión de Alexadrina Barbosa, reconoció que todavía no es plenamente consciente de los que significa su presencia en un Mundial absoluto.

"Yo creo que todavía no soy consciente. Estoy como en un nube, viviendo un sueño y todavía no me he parado mucho a pensarlo, creo que de aquí a un tiempo ya me daré cuenta", explicó la lateral.

Somaza, que se quedó por decisión técnica fuera del partido inaugural ante Kazajistán, sí fue de la partida este viernes ante Ucrania, un debut que la catalana saldó con tres dianas.

"Creo que en la segunda parte me he sentido más a gusto, más metida en el juego. Al principio sí que es verdad que he tenido algunos errores, quizá por los nervios del debut, pero creo que la segunda parte ha ido mejor y estoy muy contenta por ello", explicó la joven internacional española.

Una Ester Somaza, jugadora todavía en edad júnior, que se mostró optimista con relación el encuentro que la selección española disputará el próximo domingo con Brasil en el que las 'Guerreras' se jugarán el liderato del grupo y la posibilidad de acceder a la siguiente ronda con pleno de puntos.

"Yo creo que el equipo está preparado. Faltan por ajustar algunas pequeñas cosas, pero creo que podemos hacerlo perfectamente y si estamos concentradas y jugamos a nuestro juego va a salir seguro", concluyó Somaza. EFE

jv/arh