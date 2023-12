El PSC pide al Govern una mesa del agua y crea una propia de carácter "permanente y semanal"

El portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha pedido viernes al Govern que constituya una mesa del agua ante la actual situación de sequía en Catalunya, y ha anunciado que su formación ha decidido poner en marcha una mesa de carácter "permanente y semanal" presidida por la diputada Sílvia Paneque. En rueda de prensa en la Cámara catalana, ha argumentado la necesidad de crear esta mesa por la "preocupación" que les genera la sequía, y ha explicado que se encargará de hacer el seguimiento de la situación, de las obras y las infraestructuras, entre otras cuestiones. Integrada por otros diputados socialistas, Romero ha concretado que también contará con expertos que les puedan aconsejar y asesorar con algunas de las medidas. "Es lo que debería hacer el Govern, sobre todo constituir la mesa del agua. Es lo que preocupa a los ciudadanos, a la industria y al sector primario", ha sostenido. Para Romero, la mayor prioridad de los socialistas, es estar en una mesa del agua, y al no convocarse por parte del Govern, han decidido crear una desde su formación. "Con un tema tan importante, el Govern no puede ir solo y probablemente lo que debería hacer es poder explicar y buscar complicidades y apoyos para tomar decisiones", ha señalado la diputado socialista, que ha criticado la gestión del Ejecutivo catalán de la sequía. En su opinión, la Generalitat debería haber planificado infraestructuras relacionadas con el ciclo del agua durante la última década, lo que hubiera permitido que ahora "no se tuviera que estar mirando al cielo". PRESUPUESTOS Aunque ha insistido en condicionar la negociación del proyecto de Presupuestos de 2024 a que el Govern cumpla con lo acordado con la B-40, el Hard Rock y la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, también ha asegurado que la sequía será otra de las cuestiones que volverán a poner sobre la mesa si abordan las cuentas del año que viene. "De manera urgente se tiene que poder actuar", ha recalcado Romero, que también cree que la sequía tiene que ser uno de los temas que aborden Aragonès y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que mantendrán el 21 de diciembre.