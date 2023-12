El PP exige "respeto" a Patxi López y ve "muy lamentable" que descalifique a su portavoz nada más llegar al cargo

La secretaria general del Grupo Popular en el congreso, Macarena Montesinos, ha calificado de "muy lamentable" que el socialista Patxi López, haya tachado ya de "insulto con patas" al nuevo portavoz del PP, Miguel Tellado, al día siguiente de su nombramiento, y ha reclamado al PSOE "un poco de respeto". En declaraciones en el Congreso, Patxi López ha dicho que, desde que Tellado ha llegado a la política nacional, "lo único que se le conoce es un listado de insultos y de barbaridades", entre ellas la de afirmar que el presidente del gobierno tendría que salir del país "en un maletero", que a Félix Bolaños le viene grande el Ministerio o que Pedro Sánchez es "una marioneta". "Es un insulto con patas", ha resumido. Para Macarena Montesinos, "es muy lamentable que el portavoz del Grupo Socialista descalifique de manera tan burda al recién llegado portavoz 'popular'". "No le ha dado ni una hora en el Congreso; en vez de recibirle dándole la mano y la bienvenida, le ha lanzado esta descalificación", se ha quejado, en declaraciones a Europa Press. A su juicio, estas declaraciones "responden a la estrategia del PSOE de querer aumentar la confrontación y crispación para tapar todas las tropelías, mentiras y cesiones de Pedro Sánchez". "Es la bronca a la que nos tiene acostumbrados Patxi López, y no la queremos en el Congreso", ha dicho. QUE "NO TIENE PATAS, TIENE PIERNAS" Además, Montesinos ha querido dejar claro a López que Miguel Tellado "tiene piernas y no patas porque es un ser humano", como el portavoz socialista. Según la 'número dos' del Grupo Popular en el Congreso, "Patxi López debería de mostrar un poco más de respeto al PP, que le permitió ser lehendakari de manera gratuita", y en todo caso ha asegurado que su partido "no va a entrar en las provocaciones marca de la casa".