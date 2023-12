El PP catalán censura que Sánchez "acepta la lógica de un conflicto armado" al situar a la Henry Dunant como mediador

El líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández considera que situar a la fundación Henry Dunant como verificador para la reunión de este sábado en Ginebra entre el PSOE y Junts significa que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez acepta "la lógica de una mesa de paz después de un conflicto armado", ya que el objetivo la fundación es la mediar en conflictos internacionales. "Ese encuentro no es una reunión de trabajo entre dos partidos políticos", ha rechazado, sino un "auténtico disparate" y una "humillación" para España según ha señalado durante una entrevista este viernes en Onda Cero, recogida por Europa Press, donde también ha calificado de "disparate" la consideración de que la futura ley de amnistía sea buena para el PP. Fernández ha advertido de que "el separatismo aspira a referéndums de autodeterminación", mientras que Sánchez aspira a "sobrevivir". Y a su juicio desde las formaciones independentistas "no van a parar" pero les ha advertido de que "España es más sólida de lo que se imaginan" descartando así que la ley de amnistía pactada por el PSOE vaya a traer la independencia de Cataluña, pero sí que considera que va a "deteriorar" convivencia, la separación de poderes, la seguridad jurídica y la economía. EUROPA "NO VA A SACAR LAS CASTAÑAS DEL FUEGO" Tras la petición por parte del PP, Vox y Cs para que la Unión Europea se pronuncie sobre la futura ley de amnistía, Fernández ha advertido de que no se puede pensar que solo Europa "va a sacar las castañas del fuego". El dirigente 'popular' considera que hay "varios instrumentos" con los que dar respuesta a la amnistía. Entre esos instrumentos ha incluido los gobiernos autonómicos, en su mayoría liderados por el PP, el Senado, donde los de Alberto Núñez Feijóo también cuentan con mayoría absoluta y el Congreso, donde la bancada 'popular' es el grupo mayoritario. Todos ellos, junto con una respuesta ante los tribunales y una movilización pacífica permanente, van a permitir mostrar el "rechazo a lo que está haciendo Sánchez". Fernández ha aprovechado además para explicar que hay un porcentaje "muy importante" de votantes socialistas y votantes de los comunes, que va más allá de los votantes del PP, Cs, Vox o de aquellos partidos que se han posicionado en contra de la futura ley, los que "no están tragando con la amnistía". Ya que "en el último estudio del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el 60% de los catalanes se muestra a favor de la amnistía y el 40%, en contra" y el hecho de que haya un porcentaje tan alto de personas que se posiciona en contra significa que "hay que hacer pedagogía". EL FUTURO DEL PP EN CATALUÑA Al ser preguntado por los contactos de su formación con el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont, Fernández ha matizado que desconoce si estos se han producido pero algo que sí que ha descartado firmemente ha sido que Junts tuviese alguna intención de investir a Feijóo como presidente, sino que lo que buscaban era "un blanqueamiento de su posición estratégica" como en 2016, ha señalado. En lo que respecta a su futuro como líder del PP en Cataluña y a la situación que afronta su partido en la región, el dirigente 'popular' ha descartado pronunciarse sobre su continuidad al frente del partido hasta que no se convoque un congreso y ha añadido además que es una cuestión que ahora mismo "no está encima de la mesa". Pero algo que sí que lo está es el hecho de que "el PP de Cataluña está muchísimo mejor que en el año 2019", ha añadido sin embargo, ya que considera que están cogiendo una "senda buena" evitando repetir los errores que en el pasado habían llevado al PP "prácticamente a su desaparición" en la comunidad catalana.