Comunidades judías piden "responsabilidad y que se recupere la diplomacia" entre España e Israel

La Comunidad judía de Barcelona (CIB.CAT) y la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) han pedido este viernes "responsabilidad y que se recupere la diplomacia como vía de entendimiento entre países amigos y aliados". "Lamentamos la actual crisis diplomática entre el Estado español y el Estado de Israel, que supone el momento más delicado de sus relaciones", han sostenido en un comunicado. Han asegurado que las cuatro décadas de relaciones bilaterales entre España e Israel han supuesto "beneficios importantes para los dos países y sus ciudadanos, así como el fortalecimiento de la vida judía en Cataluña y España". "NO SE PUEDE CUESTIONAR" ISRAEL Han argumentado que "no se puede cuestionar un país como Israel, que lucha por su supervivencia y que combate el terrorismo más salvaje, y lo hace en cumplimiento de las leyes internacionales". En cuanto a Cataluña, han instado a que "los lazos se incrementen con la culminación del proyecto para abrir una delegación oficial del Govern de la Generalitat en Israel". "Cuantos más lazos y más estrechos, más conocimiento, más intercambios de todo tipo y, por tanto, más opciones para la paz", han añadido. Finalmente, han criticado que la situación diplomática se suma, a su juicio, "al aumento del antisemitismo en Cataluña, en España, y en todo el mundo hasta unos niveles no vistos en las últimas décadas".