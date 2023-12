Bolaños se reafirma en que la UE no está preocupada por "el Estado de derecho" en España

Madrid, 1 dic (EFE).- El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha reafirmado, tal y como dijo este jueves, que "hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de derecho y la separación de poderes en España", al explicar su reunión con dos comisarios europeos en Bruselas.

El portavoz de Justicia de la Comisión Europea, Christian Wigand, ha reaccionado este viernes a las palabras de Bolaños de ayer al comentar que la comisión "aún no ha dicho que la ley de amnistía no le causa ninguna preocupación" porque no ha concluido el análisis sobre la norma.

Lo que dijo literalmente Bolaños a los medios tras su reunión fue: "Sobre la ley de amnistía, les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de derecho y la separación de poderes en España".

Y hoy ha hecho hincapié en sus palabras, aunque sin llegar a aclarar si con la expresión de "cero preocupación" se refirió también a la propia ley de amnistía registrada por el grupo parlamentario socialista en el Congreso tras los pactos con Junts y ERC para la investidura de Pedro Sánchez.

"Ayer fui muy claro y hoy repito palabra por palabra lo que dije ayer: no hay ninguna preocupación en la Comisión Europea con la salud y la fortaleza del Estado de derecho y de la separación de poderes en España, ninguna preocupación", ha declarado Bolaños este jueves a los medios en el Congreso en varias ocasiones, preguntado por las discrepancias que han provocado sus palabras del jueves.

El ministro ha lamentado "haber pinchado el globo de la derecha y ultraderecha en España, que decían que Europa estaba preocupadísima".

"Pues no, no está preocupada en absoluto, conocen muy bien a la derecha y ultraderecha española, la sobreactuación, la exageración que están haciendo", ha añadido.

En su opinión, la prueba de ello es que en un debate reciente en el Parlamento europeo sobre la ley de amnistía participaron quince eurodiputados, de los cuales una docena era españoles que "podrían haber hecho el debate perfectamente en España" porque "eran los únicos que estaban allí armando ruido con esa cosas tan exageradas que conocemos que dicen a diario".

Por otro lado, no ha querido desvelar la identidad de verificador internacional que estará presente en las reuniones del PSOE y Junts tras el acuerdo entre ambos partidos para la investidura de Sánchez, la primera de las cuales tiene lugar este sábado en Suiza.

"Seremos discretos en las negociaciones y cuando haya acuerdos los haremos públicos", ha dicho. EFE

