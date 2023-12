Bendodo se siente "reforzado" con sus nuevas responsabilidades en el PP de Feijóo y descarta volver a Andalucía

El nuevo vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha querido dejar claro este viernes que se siente "reforzado" con sus nuevas responsabilidades en el partido, donde antes era coordinador general, y ha descartado volver a Andalucía. Así se ha pronunciado Bendodo durante su participación, en Sevilla, en los encuentros informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol. Junto a él, también ha participado el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía y exvicepresidente de la Junta, Juan Marín. Elías Bendodo ha querido dejar claro que se siente "contento y satisfecho" con su nueva responsabilidad, en la que va a tener tarea por delante, al tiempo que ha apuntado que tenía "sentido" que la figura de coordinador general desapareciera al no gobernar el PP en España. Asimismo, ha expresado que "las cornadas que no son mortales, te fortalecen": "Me siento reforzado; estoy contento y tengo la confianza de mi presidente". Bendodo ha dicho que fue "feliz" en Andalucía en su etapa como consejero del primer Gobierno andaluz de Juanma Moreno, y ha asegurado que no ha pedido volver "ni volvería" a la comunidad. "Son etapas pasadas y positivas; ahora hay un Gobierno con mayoría amplia que está haciendo bien las cosas", ha señalado el dirigente popular, para quien "ni son las mismas circunstancias ni las personas". En su opinión, es tan importante "saber irse como saber llegar". Ha expresado que cree que hizo "lo correcto" cuando decidió dar el salto a la política nacional, y ahora está "encantado de trabajar en el equipo" de Alberto Núñez Feijóo. "Donde se ha sido feliz, creo que no hay que volver", ha apuntado. Respecto al hecho de que Cayetana Álvarez de Toledo y Rafael Hernando, hayan sido designados como portavoces adjuntos en el Congreso de los Diputados, ha señalado que es un "acierto" y que "ensanchar" el partido ha sido siempre un gran éxito de Feijóo, en cuyo proyecto "cabemos todos".