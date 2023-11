Sumar ve "acreditado" el 'lawfare' porque "un sector del Poder Judicial ha decidido hacer política"

El portavoz de IU en el Congreso y propuesto como portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, ha dado por "acreditado" este jueves que hay "un sector del Poder Judicial que ha decidido hacer política", con lo que es cierto que en España existe el fenómeno conocido como 'lawfare'. Así ha respondido Santiago, en una rueda de prensa en la Cámara Baja al pedírsele opinión sobre las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, al ser preguntado si hay 'lawfare' en nuestro país, ha recordado el 'caso Kitchen'. Según Sánchez "definitivamente" se han instrumentalizado instituciones públicas para perseguir a adversarios políticos y ocultar pruebas en causas judiciales "que afectaban al Partido Popular". De su lado Santiago ha recordado que en las últimas semanas ha habido también jueces decanos, como el de Sevilla, o el presidente de la Audiencia de Almería, que han "convocado manifestaciones a las que ha ido con togas". EL VERIFICADOR NO AFECTA A LAS INSTITUCIONES "Esto ya no es un ejercicio teórico, es un hecho acreditado que un sector del Poder Judicial ha decidido hacer política", ha apostillado, antes de avisar a estos togados que si se meten en política "no están por encima de los demás actores" de este sector y pueden ser criticados. Por otra parte, respecto a las críticas por falta de transparencia que algunos sectores achacan al PSOE por no aclarar dónde será su primera reunión con Junts e incluir un verificador para sus conversaciones con ERC y los de Carles Puigdemont, Santiago se ha limitado a señalar que los partidos no tienen por qué publicar sus conversaciones bilaterales. "No se trata de asuntos institucionales, la figura del mediador no afecta a ninguna institución del Estado y cada uno en su casa, con sus asuntos domésticos, opera como cosidera", ha zanjado.