Soncin: “No cambiaría a ninguna de mis jugadoras por una española”

Cambados (Pontevedra), 30 nov (EFE).- Andrea Soncin, entrenador de la selección italiana femenina, mostró este jueves su “máximo respeto” por España, pero afirmó que no cambiaría a “ninguna jugadora” de las campeonas del mundo por las suyas.

“Estoy contentísimo con las jugadoras de mi equipo, tengo el máximo respeto por España porque es un equipo que tiene a varias ganadoras del Balón de Oro, pero no cambiaría a ninguna de mis jugadoras por una española”, declaró en rueda de prensa.

Soncin dejó claro que el partido que disputaron en la primera vuelta en Salerno, que ganó el equipo español con un gol de Jennifer Hermoso en el minuto 89, le mostró “el camino” de cómo pueden derrotar a las jugadoras de Montse Tomé en Pasarón.

“A nivel defensivo llevamos a las jugadoras españolas a donde nosotros queríamos, el problema igual estuvo en que nos faltó controlar más la posesión, gestionar mejor el balón”, confesó.

El técnico italiano, además, restó importancia al hecho de no poder entrenarse en el estadio Pasarón, escenario del partido. “Hay que saber gestionar los imprevistos, no es un problema importante porque hemos entrenado muy bien en nuestro país”, señaló, y descartó que tengan la mente en el encuentro contra Suiza, con la que cuatro días después se pueden jugar el descenso en la Liga de Naciones si no ganan en Pontevedra.

“Estamos concentrados en el primer partido contra España, ahora es el partido más importante. Hemos empezado un recorrido, estamos creciendo y las jugadoras me están transmitiendo mucha confianza y optimismo”, manifestó. EFE

