Listado de nominaciones de la 38 edición de los Premios Goya

Madrid, 30 nov (EFE).- '20.000 especies de abejas', de Estíbaliz Urresola, es, con 15 candidaturas, la más nominada de la 38 edición de los Premios Goya, cuya gala se celebrará el 10 de febrero en Valladolid.

Este es el listado completo de las candidaturas:

MEJOR PELÍCULA:

- '20.000 especies de abejas'.

- 'Cerrar los ojos'.

- 'La sociedad de la nieve'.

- 'Saben aquell'.

- 'Un amor'.

MEJOR DIRECCIÓN:

- Víctor Erice, por 'Cerrar los ojos'.

- Elena Martín, por 'Creatura'.

- Juan Antonio Bayona, por 'La sociedad de la nieve'.

- David Trueba, por 'Saben aquell'.

- Isabel Coixet, por 'Un amor'.

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL:

- Estíbaliz Urresola, por '20.000 especies de abejas'.

- Itxaso Arana, por 'Las chicas están bien'.

- Álvaro Gago, por 'Matria'.

- Alejandro Marín, por 'Te estoy amando locamente'.

- Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez, por 'Upon entry'.

MEJOR GUION ORIGINAL:

- Estíbaliz Urresola, por '20.000 especies de abejas'.

- Víctor Erice y Michel Gaztambide, por 'Cerrar los ojos'.

- Alejandro Marín y Carmen Garrido, por 'Te estoy amando locamente'.

- Félix Viscarret, por 'Una vida no tan simple'.

- Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez, por 'Upon entry'.

MEJOR GUION ADAPTADO:

- Albert Val, por 'El maestro que prometió el mar'.

- Bernat Vilaplana, J.A. Bayona, Jaime Marques-Olarreaga y Nicolás Casariego, por 'La sociedad de la nieve'.

- Pablo Berger, por 'Robot dreams'.

- Albert Espinosa y David Trueba, por 'Saben aquell'.

- Isabel Coixet y Laura Ferrero, por 'Un amor'.

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA:

- Patricia López Arnaiz, por '20.000 especies de abejas'.

- María Vázquez, por 'Matria'.

- Malena Alterio, por 'Que nadie duerma'.

- Carolina Yuste, por 'Saben aquell'.

- Laia Costa, por 'Un amor'.

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA:

- Manolo Solo, por 'Cerrar los ojos'.

- Enric Auquer, por 'El maestro que prometió el mar'.

- David Verdaguer, por 'Saben aquell'.

- Hovik Keuchkerian, por 'Un amor'.

- Alberto Amman, por 'Upon entry'.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:

- Ane Gabarain, por '20.000 especies de abejas'.

- Itziar Lazcarano, '20.000 especies de abejas'.

- Ana Torrent, por 'Cerrar los ojos'.

- Luisa Gavasa, por 'El maestro que prometió el mar'.

MEJOR ACTOR DE REPARTO:

- Martxelo Rubio, por '20.000 especies de abejas'.

- Jose Coronado, por 'Cerrar los ojos'.

- Juan Carlos Vellido, por 'Bajo terapia'.

- Alex Brendemuhl, por 'Creatura'.

- Hugo Silva, por 'Un amor'.

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN:

- Xinyi ye, por 'Chinas'.

- Yeju yi, por 'Chinas'.

- Clàudia Malagelada, por 'Creatura'.

- Sandra Becquer, por 'La contadora de historias'.

- Janet Novas, por 'O'corno'.

MEJOR ACTOR REVELACIÓN:

- Brianeitor, por 'Campeonex'.

- Julio Hu chen, por 'Chinas'.

- Matías Recalde, por 'La sociedad de la nieve'.

- La Dani, por 'Te estoy amando locamente'.

- Omar Banana, por 'Te estoy amando locamente'.

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN:

- '20.000 especies de abejas'.

- 'Cerrar los ojos'.

- 'La sociedad de la nieve'.

- 'Saben aquell'.

- 'Valle de sombras'.

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA:

- '20.000 especies de abejas'

- 'Cerrar los ojos'.

- 'La sociedad de la nieve'

- 'Un amor'.

- 'Una noche con Adela'.

MEJOR SONIDO:

- '20.000 especies de abejas'

- 'Campeonex'.

- 'Cerrar los ojos'.

- 'La sociedad de la nieve'.

- 'Saben aquell'.

MEJOR MONTAJE:

- '20.000 especies de abejas'.

- 'Cerrar los ojos'.

- 'La sociedad de la nieve'.

- 'Mama cruz'.

- 'Robot dreams'.

MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA:

- '20.000 especies de abejas'

- 'Cerrar los ojos'

- 'La contadora de historias'.

- 'La sociedad de la nieve'.

- 'Saben aquell'.

MEJORES EFECTOS ESPECIALES:

- '20.000 especies de abejas'

- 'La ermita'.

- 'La sociedad de la nieve'.

- 'Tin y tina'.

- 'Valle de sombras'.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO:

- '20.000 especies de abejas'.

- 'El maestro que prometió el mar'.

- 'La contadora de películas'.

- 'La sociedad de la nieve'.

- 'Saben aquell'.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA:

- '20.000 especies de abejas'

- 'La sociedad de la nieve'.

- 'La ternura'.

- 'Saben aquell'.

- 'Valle de sombras'.

MEJOR MÚSICA ORIGINAL:

- 'El maestro que prometió el mar'.

- 'La paradoja de Antares'.

- 'La sociedad de la nieve'.

- 'Robot dreams'.

- 'Saben aquell'.

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL:

- 'Eco', de Xoel lopez, de 'Amigos hasta la muerte'.

- 'Chinas , de Marina Herlop, de 'Chinas'.

- 'El amor de Andres', de Álvaro B. Baglietto,David García,Guille Galván,Jorge González,Juan Pedro Martín "Pucho",Juanma Latorre,Valeria Castro, por 'El amor de Andrea'.

- 'La gallinita', de Fernando Moresi Haberman y Sergio Bertran, por 'La imatge permante'.

- 'Yo solo quiero amor', de Rigobera Bandini, por 'Te estoy amando locamente'.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN:

- 'Dispararon al pianista'.

- 'El sueño de la sultana'.

- 'Hanna y los monstruos'.

- 'Momias'.

- 'Robot dreams'.

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL:

- 'Caleta palace'.

- 'Contigo, contigo y sin mí'.

- 'Esta ambición desmedida'.

- 'Iberia, naturaleza infinita'.

- 'Mientras seas tu, el aquí y ahora de Carme Elías'.

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA:

- 'La memoria infinita' (Chile).

- 'La pecera' (Puerto Rico).

- 'Alma viva' (Portugal).

- 'Puan' (Argentina).

- 'Simón' (Venezuela).

MEJOR PELÍCULA EUROPEA:

- 'Aftersun' (Reino Unido).

- 'Anatomía de una caída' (Francia).

- 'Ocho montañas' (Italia).

- 'Safe place' (Croacia).

- 'Sala de profesores' (Alemania).

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN:

- 'Aunque es de noche'.

- 'Carta a mi madre para mi hijo'.

- 'Cuentas divinas'.

- 'La loca y el feminista'.

- 'París 70'.

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN:

- 'Becarias'.

- 'Todo está perdido'.

- 'To bird or not to bird'.

- 'Todo bien'.

- 'Txotxongiloa'.

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL:

- 'Ava'.

- 'BLOW'.

- 'El bus'.

- 'Herederas'.

- 'Una terapia de mierda'. EFE

agf-mt/mcm