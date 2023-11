La Generalitat asegura que los Juegos de Invierno no están en su "agenda política"

Barcelona, 30 nov (EFE).- La consellera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà, ha asegurado que la candidatura de los Pirineos a los Juegos Olímpicos de Invierno no es una cuestión que esté en la "agenda política", después de que esta posibilidad decayera el año pasado por el desacuerdo político con la Moncloa y de Aragón.

La imposibilidad de que Cataluña y Aragón se pusieran de acuerdo para formar una candidatura conjunta en los Pirineos para 2030, especialmente sobre el reparto de sedes, desembocó en junio de 2022 en que el Comité Olímpico Español retirara ese proyecto de candidatura.

Pero, a pesar de que el gobierno catalán presentó posteriormente al COE una propuesta de candidatura en solitario, finalmente esta cuestión parece haber quedado descartada por el Govern de Pere Aragonès, ya que su número dos ha afirmado que el tema de los Juegos Olímpicos "no está sobre la mesa"

El Comité Olímpico Internacional (COI) apalabró este miércoles la sede los Juegos de 2030 para los Alpes franceses y la de 2034 para Salt Lake City (USA), y sugirió incluso que la siguiente edición podría ir a Suiza.

En una comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, Vilagrà ha recordado que hace año y medio la cuestión de los Juegos "si estaba en el centro del debate político y social", pero que en el momento actual "no es un tema en la agenda política ni sobre la mesa".

Algo que ha justificado no por la falta de interés de la Generalitat, que "presentó su propuesta al COE", sino porque el comité y el Estado "renunciaron a ello por las razones que fuera". "Nosotros no somos un estado y no podemos hacer una propuesta directamente. Por eso no está en la agenda", ha apuntado.

Pero la consellera ha querido "poner en valor" el trabajo que la Generalitat llevó a cabo para esa candidatura, que se hizo "junto al territorio" afectado y agentes locales, para "poner el Pirineo en el centro". EFE

ac/rq/nam