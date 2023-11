Jefe de modelización climática de Aemet: Las danas son "caóticas" y complejas de predecir

Madrid, 30 nov (EFE).- En este otoño de sucesivas borrascas, el jefe de modelización climática de Aemet, Esteban Rodríguez, advierte de que las danas son fenómenos "caóticos" y complejos de predecir y, coincidiendo con la cumbre del clima en Dubái (COP28), ve la meteorología como "uno de los grandes desafíos de la humanidad".

Durante una entrevista con EFE, el responsable de Aemet de nutrir de datos el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) del Ministerio para la Transición Ecológica, advierte de "la extraordinaria complejidad" que entraña la meteorología por el comportamiento caótico de la atmósfera y el logro que supone hacer predicciones fiables.

Desde adelantarse a huracanes o lluvias torrenciales hasta determinar tendencias para redefinir actividades como la agricultura o nuevas políticas hídricas vinculadas al clima son algunas aportaciones de esta ciencia de tanto impacto social y que pese a su complejidad, "muchas veces recibe críticas" de la gente, lamenta el jefe del Área de evaluación y modelización del clima de la Aemet.

PREGUNTA.- ¿Qué nivel de dificultad tiene la meteorología?

RESPUESTA.- La atmósfera tiene un comportamiento caótico; las ecuaciones que representan su evolución no son lineales y se resuelven de forma aproximada mediante cómputo con los modelos. Es un éxito predecir un fenómeno con vientos potencialmente intensos en una región con varios días de antelación. La dana que afectó a las comunidades de Madrid y de Castilla-La Mancha a principios de septiembre generó mucha polémica porque en Madrid Capital no llovió tanto, pero solo unos kilómetros al oeste se desbordaron ríos, cayeron puentes (incluso una localidad quedó incomunicada) y hubo varios muertos. Al dar un aviso, éste se da por el riesgo de que el fenómeno se produzca en algún punto dentro de la región, como así fue, pero no implica que tenga que producirse sobre toda la zona. Llegar a este punto en la predicción, y, mediante estas herramientas, poder estimar cómo va a cambiar el comportamiento de la atmósfera en el futuro es un esfuerzo de trabajo y desarrollo de años; estamos ante uno de los grandes desafíos de la humanidad y a veces la sociedad no es consciente de la complejidad que hay detrás.

P.- ¿Cuáles son los fenómenos más difíciles de predecir?

R.- Todos los que son un poco extremos. Los de escala pequeña, los de convección muy intensa por ejemplo, aunque los modelos de alta resolución han supuesto un gran avance en este sentido. Es clave predecir su impacto, por ejemplo, si habrá ráfagas de viento muy fuertes. En particular, a los modelos les resultan complejos las situaciones asociadas a una dana porque son fenómenos en altura, muy erráticos y caóticos; pequeños errores modifican la posición del fenómeno. A pesar de la fiabilidad de los modelos, es difícil acertar con precisión dónde lloverá más en un momento dado.

P.- ¿En qué medida ha avanzado la meteorología?

R.- Creo que se trata de una revolución silenciosa; es algo extraordinariamente complejo que ha alcanzado un nivel de funcionamiento muy bueno y tiene un impacto muy grande en la sociedad. La gente no es consciente de hasta qué punto es algo complicado y del enorme esfuerzo que hay detrás de cada avance. Los primeros intentos constaron de un batallón de personas que, dirigidos por un meteorólogo, tardaban días en hacer a mano los cálculos predictivos para generar la predicción del día siguiente con alto índice de error; ahora, la predicción a cuatro o cinco días se ejecuta en pocas horas y es más fiable que la predicción a dos días hace 25 años.

P.- ¿En qué medida son relevantes los datos para los modelos?

R.- Predecir el tiempo con precisión más allá de una semana o días es muy complicado. Los datos de partida del modelo son claves, porque pequeños errores al introducirlos o su escasez conlleva resultados en la ejecución muy diferentes. Nuestra predicción será mejor o peor en función de la información introducida.

P.- ¿Se aceleran los efectos del cambio climático en España?

R.- Los datos del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) muestran, dentro de la incertidumbre, una tendencia a alcanzar determinados umbrales más rápidamente que en informes anteriores y empezamos a observar fenómenos que quizás esperábamos dentro de una década. Muchas de nuestras actividades están influenciadas por el clima y debemos tener la mejor información para prepararnos.

P.- Cómo se aplica la Inteligencia Artificial (IA) a la meteorología?

R.- La inteligencia artificial supone una revolución para el enfoque de muchos problemas y permitirá acortar plazos. Creo que supondrá un paso cualitativo para alcanzar un punto donde no se había llegado antes, un cambio grande sobre todo en las simulaciones climáticas, que es donde más limitaciones computacionales hay. El camino de la meteorología puede alcanzar una simbiosis entre la IA y modelos tradicionales que seguirán siendo necesarios para entrenar a la inteligencia artificial.EFE

aqr.esl/crf

(foto)