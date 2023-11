El PNV dice que "sobraba" la mención a la unidad de España en el discurso del rey

Bilbao, 30 nov (EFE).- La presidenta del PNV de Bizkaia, Itxaso Atutxa, ha considerado este jueves que "sobraba" la mención en el discurso pronunciado ayer por el rey Felipe VI a la unidad de España en el acto de apertura de la legislatura celebrado en el Congreso de los Diputados.

En su discurso, el jefe del Estado hizo mención a la "obligación" de todas las instituciones de trabajar por una España "sólida y unida, sin divisiones, ni enfrentamientos", en la que se busque el entendimiento y "el reconocimiento de las diferencias".

La dirigente nacionalista vizcaína ha evidenciado en Radio Popular de Bilbao que su partido no comparte ese mensaje y ha agregado que "posiblemente, ayer no era el momento para hacer ese discurso".

Cuestionada por el hecho de que el grupo del PNV no aplaudiese el discurso del rey, Atutxa ha recordado que su partido "no acostumbra a aplaudir los discursos del rey pero es que, el de ayer, no fue precisamente un discurso hecho para que el PNV aplauda".

"Nosotros mantenemos el respeto institucional y la cortesía, pero no aplaudimos porque nunca aplaudimos", y ha insistido en que "no compartimos el discurso del rey, que volvió a hablar de una unidad de la nación española, sin reconocimiento al resto de las naciones que participamos en el Estado español".

"Ayer, en el momento del inicio de una nueva legislatura, en un Parlamento en el que se ha llegado a un acuerdo para la formación del Gobierno con diferentes fuerzas que han firmado que se avanzará en el reconocimiento nacional, creo que sobraba" la mención a la unidad de España, ha concluido.

Preguntada por el cambio de candidato a lehendakari propuesto por la dirección del PNV, Atutxa, miembro de la dirección nacionalista en su calidad de presidenta de la ejecutiva vizcaína, ha insistido en que no se trata de "quitar a nadie", sino de un "relevo" en las candidaturas.

Ha considerado que no se le ha hecho "un feo" al lehendakari, Iñigo Urkullu, ni ha habido "precipitación" en la designación de Imanol Pradales como nuevo candidato, y ha agregado que Urkullu "sigue siendo un activo importante para el PNV". EFE

