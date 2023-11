Carmen Muguruza cifra en 16.000 euros brutos el salario mínimo que tendrán las jugadoras

Madrid, 30 nov (EFE).- Carmen Muguruza, presidenta de la Asociación de Clubes, cifró en 16.000 euros el salario mínimo de las jugadoras de baloncesto cuando se firme el convenio colectivo.

Tras rubricarse el acuerdo sobre el contenido del convenio de la Liga Femenina Endesa, que consideró "un paso muy importante", dijo que "el marco general es el que garantiza un salario mínimo a las jugadoras".

"No estamos hablando de aquellas que están en la selección española, sino de todas las que no se ven y que a veces no sabemos su nombre y su apellido. Tratamos de garantizar un marco estable, con una jornada completa y un salario mínimo durante los meses que dura la competición que será de 16.000 euros brutos. Para muchas de ellas es un paso muy importante", dijo.

Muguruza, que asistió a la puesta de largo de esta firma en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), opinó que "son muchos años peleando y remando juntos" y se mostró optimista con el que convenio esté listo "antes de final de año".

"Ya está hecha el acta para la redacción final, los contenidos están aprobados. Quedan trámites legales. Inscribir las actas, registrar el convenio en el ministerio y pulir formalidades de la redacción porque el contenido está acordado", dijo. EFE

