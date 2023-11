'Vestidas de azul', la secuela de 'Veneno', da voz a las mujeres trans que no la tuvieron

Madrid, 29 nov (EFE).- El legado de 'Veneno' sigue "muy vivo" y el próximo domingo llegará a Atresplayer Premium su secuela, 'Vestidas de Azul', una adaptación del libro homónimo escrito por Valeria Vegas en el que muestra la vida de las seis mujeres trans que retrató Antonio Giménez-Rico en el documental de 1983.

"La serie es la continuación de 'Veneno', que para nosotros fue muy especial porque lo cambió todo. Ahora no vamos a contar una única historia, sino seis historias maravillosas, con las que también vamos a retratar una época y dar voz a las personas que no la tuvieron", ha señalado en la presentación ante los medios Montse García, directora de ficción de Atresmedia.

García ha precisado que la ficción va a seguir la misma estructura que su antecesora, "yendo al pasado y presente", para ver cómo les afecta en la actualidad las decisiones que se tomaron tiempo atrás.

"Vamos y venimos a los 80, abordando la transexualidad en los 80, un momento muy hostil para este colectivo, y es un lugar donde hay que acercarse de la forma más fiel", ha agregado.

La ficción se sitúa dos años después de la muerte de Cristina Rodríguez, la Veneno, cuando Valeria Vargas vuelve a Valencia. Allí se encuentra el VHS del documental ‘Vestida de azul’, una cinta que narra las experiencias de seis transexuales en la España de principios de los años 80 y que inspirará su nuevo libro.

Para esta nueva entrega de siete capítulos, regresa parte del equipo artístico que participó en 'Veneno'. Lola Rodríguez volverá a meterse en la piel de Valeria, así como Goya Toledo en la de Lola, Alex Saint (Sacha), Ángeles Ortega (Manola), Desirée Vogue (Bienvenida), mientras que Paca la Piraña y Juani Ruiz seguirán haciendo de sí mismas.

"Para nosotras es un regalo, porque es una serie que tiene mucho corazón y cariño detrás, y no venimos de nuevas como en la anterior. Nos han impulsado, nos han dado una oportunidad que también el colectivo trans se merece", ha destacado Lola Rodríguez.

También ha señalado que la serie "hace justicia con las seis mujeres que aparecieron en el documental, a las que se les prometió una vida mejor tras él y no llegó nada. Es un bonito homenaje, y que dos de sus integrantes que están vivas puedan verlo, es un orgullo".

Una parte muy importante de ese equipo son las otras protagonistas de la ficción, que principalmente comparten la trama de los ochenta. "Valeria abre seis mundos durante su investigación y había que encontrar a seis actrices que se parecieran a las protagonistas de 'Vestida de azul'", ha reconocido Andrea H. Catalá, productora ejecutiva de Suma Content.

Tras un proceso "complicado" de casting, finalmente las elegidas fueron: Rossa Ceballos (Loren adulta), Bimba Farelo (Loren joven), Chloe Santiago (Tamara), Geena Román (Eva), Alma Gormedino (Josette), Penélope Guerrero (Nacha) y Keyla Òdena (Renee).

"Con la serie se recuerda la memoria de seis mujeres totalmente diferentes entre ellas, pero que al mismo tiempo vivieron unas experiencias muy duras por el simple hecho de mostrarse al mundo tal y como eran", puntualizaba Guerrero.

Algunas de ellas conocían perfectamente el documental que cumple 40 años y en el que esas seis mujeres hablaban de su vida y día a día, sin tapujos, desde el momento en el que desean transicionar hasta sus primeras inquietudes sobre las relaciones y el sexo.

"A mí me llegó hace mucho tiempo, cuando yo quise transicionar, me lo vi pero no lo entendí muy bien. Tampoco conocía a la gente, ni ponía nombres. Con el paso del tiempo si que le he ido dando sentido a todo aquello que contaban. Y fíjate, ahora estoy haciendo de una de sus protagonistas. El destino", ha puntualizado Román.

Todas ellas esperan que la serie llegue a mucha gente, pero sobre todo que conciencie y visibilice la situación de las personas trans.

Javier Calvo y Javier Ambrossi, que dirigieron 'Veneno', se han dedicado esta vez a la producción, por lo que la dirección corre a cargo de Ian de la Rosa, Mikel Rueda y Claudia Costafreda. EFE

