Sumar rechaza la posibilidad de ir junto al PSOE en las elecciones gallegas: "No hay nada"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ha asegurado este miércoles que no tienen ningún acuerdo con el PSOE para concurrir juntos a las próximas elecciones autonómicas en Galicia: "No hay nada que tenga que ver con esa coalición". Lois ha señalado que Sumar se va a presentar en Galicia con "un programa y una agenda propia", convencidos de que serán una fuerza decisiva de cambio para terminar con "los 14 años de parálisis del PP". "Todo el mundo sabe que las fuerzas como el BNG o el PSOE en Galicia no son suficientes. Se necesita un Sumar fuerte para ese cambio, para un gobierno progresista y ahí va a estar", tanto en la comunidad gallega como en Euskadi, ha recalcado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. PODEMOS Sobre que Podemos quiera negociar por su cuenta los Presupuestos Generales del Estado, la portavoz ha señalado que "no tendría sentido en ningún caso, ni se va a producir" que la formación morada negocie de manera unilateral con el PSOE. "En nuestro grupo dirimimos internamente, desde nuestra plurinacionalidad y diversidad, todas las cuestiones y en este caso tendremos una posición de acuerdo y de consenso dentro del grupo para el tema de Presupuestos", ha indicado. Preguntada si el reglamento interno que prepara Sumar va a incluir sanciones para quienes incumplan la disciplina en el grupo parlamentario, Lois ha señalado que hay reglamentos en todas las organizaciones políticas y se hacen "con la intención de no aplicarlo salvo en situaciones muy, muy excepcionales". Y ha precisado que el reglamento de Sumar se centrará fundamentalmente en sancionar comportamientos violentos, machistas o xenófobos, además de marcar unas líneas de organización interna. "Esa es la idea, pero la clave es siempre llegar a acuerdos, a consensos, en la dirección sin necesidad de aplicar sanciones y vamos a trabajar para ello", ha remachado. LA AMNISTÍA SE ENTENDERÁ COMO LOS INDULTOS Sobre el rechazo de parte de la sociedad a la ley de amnistía, Lois ha manifestado que entiende que "muchos ciudadanos" estén preocupados y ha dicho que, como con los indultos a los líderes del 'procés', si se trabaja y explica bien la medida, "el tiempo irá colocando las cosas en su sitio" y será aceptada como una buena solución política. Lois además ha defendido como "valiente y necesaria" la querella de Sumar contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los vocales que aprobaron una declaración contra la ley de amnistía. Ha criticado que "desde determinados jueces o determinadas posiciones en el Poder Judicial haya habido una cierta intromisión en el ámbito político".