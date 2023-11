Struber admite estar "orgulloso por el punto logrado" ante la Real

San Sebastián, 29 nov. (EFE). - El entrenador del FC Salzburgo, Gerhard Struber, admitió sentirse "muy orgulloso por el punto logrado" después del difícil partido planteado por la Real Sociedad en la quinta jornada de la Liga de Campeones en el Estadio de Anoeta.

Struber alabó el nivel defensivo y táctico mostrado por su plantilla, más viendo cómo "la Real se ha hecho con el control del centro del campo".

El técnico austriaco valoró que su equipo "ha sido capaz de encontrar algunas ocasiones en área rival, ocasiones que, con un poco de suerte, hubiesen hecho que nos llevamos incluso la victoria".

Sobre el rival, Struber destacó que "La Real no ha sido una sorpresa. Es un equipo que hemos seguido durante tiempo y ver cómo juegan no es algo que nos coja de imprevisto. Puede no ser un nombre tan grande como Inter de Milán o Benfica, pero juegan al fútbol a las mil maravillas, además de trabajar mucho en labores de presión o defensa", añadió el entrenador del Salzburgo.

Un encuentro resta de la fase de grupos, en el que el conjunto austriaco se jugará el tercer puesto con el Benfica, por lo que el punto cosechado ante la Real según Struber "es de gran ayuda para encarar el próximo encuentro". EFE

