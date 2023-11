Rebollo: "Cuando cambie la racha tiraremos para arriba"

Zaragoza, 29 nov (EFE).- Dani Rebollo, guardameta del Real Zaragoza, ha señalado que cuando cambie la racha por la que atraviesa el equipo tirarán "para arriba".

"En las primera jornadas quizá no merecíamos el 15 de 15 puntos, pero el fútbol va mucho en rachas. Ahora hemos hecho muy buenos partido, pero la fortuna no nos ha favorecido y, cuando llegue y la cambiemos, tiraremos para arriba. Son rachas, hay veces que las cosas van de cara y otras no", ha señalado en rueda de prensa.

A pesar de que el conjunto aragonés acumula ocho jornadas consecutivas sin ganar, Rebollo ha apuntado que el equipo, lejos de estar desmotivado como se puede pensar, está "entero y anímicamente bien" y que es cuestión de lograr la primera victoria para "limpiar todo".

El meta zaragocista considera que el nuevo entrenador del equipo, Julio Velázquez, es "diferente" a su antecesor en el cargo, Fran Escribá.

"Julio es mucho más intenso, muy positivo y tiene otra manera de transmitir. Hay que coger lo mejor de cada uno y llevarlo al terreno individual y colectivo", ha destacado.

El portero 'blanquillo' ha lamentado el elevado número de lesiones que está teniendo el equipo y que, a pesar de eso, la plantilla tiene que centrarse en lo que puede controlar, que es entrenar cada día, para que el equipo suba en la clasificación.

Preguntado por el también cancerbero Gaetan Poussin, al que relevó en la portería tras varios errores del francés en diferentes encuentros, ha destacado que tiene una buena relación con él y que es "un tío de los pies a la cabeza" porque le ayuda bastante.

Igualmente opina que Poussin es "recuperable" porque el fútbol es un juego de aciertos y errores y que en el caso de la portería "se notan más porque cuestan más puntos".

"Cuando falla un delantero no se le da tanta importancia. Le he dicho que se centre en entrenar que es lo que al final te da oportunidad de mejorar y te prepara para cuando se tiene la opción de jugar", ha desvelado.EFE

ep/jpd