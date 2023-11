PNV cree que el Gobierno Sánchez cumplirá los compromisos pactados porque, si no, "esto va a acabar mal y rápido"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, se ha mostrado convencido de que el Gobierno de Pedro Sánchez cumplirá "por fin" los compromisos pactados con su partido porque, si no, la legislatura "va a acabar mal y rápido". Además, ha afirmado que "la prueba del algodón" de la voluntad del Ejecutivo será el traspaso a Euskadi de tres materias que deberá formalizar en tres meses, en alusión al transporte ferroviario, la homologación de títulos universitarios y los asuntos relativos a la recepción de personas migrantes. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha considerado que esta legislatura "va a ser más fructífera" en cuanto a cumplimiento de los acuerdos entre el PNV y el PSOE porque a Sánchez "no le queda más remedio". "Si no, esto va a acabar mal y rápido. Yo creo que de eso es consciente Sánchez, y son conscientes el PSOE y el Gobierno. Por eso, creo que no vamos a llegar a ese nivel de tensión en la que hemos estado en legislaturas anteriores y especialmente en los dos últimos años de la anterior", ha añadido. A su juicio, la frase de Pedro Sánchez de "hacer de la necesidad virtud ha impregnado mucho la forma de encarar la legislatura" por parte del presidente del Gobierno del Estado. "Soy optimista y creo que van a cumplir por fin los compromisos que están pactados", ha indicado. La prueba de ello, según ha apuntado, se va a ver de forma "muy rápida" porque hay tres transferencias tienen que traspasarse en el plazo de tres meses, tal como establece el acuerdo suscrito entre el PNV y el PSOE. "En marzo tienen que estar en Euskadi. Va a ser un buen una buena prueba del algodón", ha asegurado.