Peticiones de 14 y 15 años para un joven que será juzgado mañana por violar a la hermana de su novia, de 13 años

Las acusaciones pública y particular solicitan condenas de catorce y quince años de cárcel, respectivamente, para un joven que ocupará este jueves el banquillo de la Audiencia de Valladolid acusado de un delito de violación sobre la hermana de su novia, de 13 años, presuntamente perpetrada en junio de 2021. El juicio se desarrollará en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial, donde el fiscal del caso y el letrado de la familia de la víctima acuden con las referidas peticiones de prisión por un delito de agresión sexual a menor de 16 años, en su modalidad de violación, y el pago de indemnizaciones, por el mismo orden, de 9.000 y 30.000 euros por daños morales, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas. Las calificaciones provisionales de ambas acusaciones incluyen la prohibición de acercarse o comunicar con la víctima durante un periodo de veinte años, libertad vigilada por espacio de ocho años una vez cumplida la condena, así como la inhabilitación del encausado durante dos décadas para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleven contacto regular con menores de edad. La vista oral reproducirá hechos ocurridos la madrugada del 13 de junio de 2013 en un pueblo de la provincia de Valladolid, donde residen el acusado y la supuesta víctima, de 13 años y hermana de la novia del primero. Fue dicho noviazgo con la hermana mayor lo que permitió a A.T. entablar una relación de confianza con la familia de su entonces pareja, en especial con la presunta víctima, a la que, alrededor de las 03.00 horas del día 13 de junio de 2021, escribió a través de la red social Instagram y le pidió que fuese a su domicilio. La menor, habida cuenta de la mencionada relación de confianza, se personó en la vivienda del joven, de 26 años, y ambos se pusieron a ver la tele en el sofá del salón. A partir de ese momento, siempre según las tesis de las acusaciones, el joven, guiado por la finalidad de satisfacer sus deseos sexuales, intentó besar a la menor, que le rechazó, y acto seguido comenzó a desnudarse y lo hizo también con la niña mientras la sujetaba por los brazos con firmeza. Finalmente, el acusado, con el uso de un preservativo, habría mantenido relaciones sexuales plenas con la menor contra su voluntad, lo que, tal y como consta en los informes forenses, ocasionó a la víctima distintos desgarros. Una vez terminada la supuesta violación, el joven pidió a la menor que no contara a nadie lo que había pasado, con la excusa de querer evitar que se enterase su novia y hermana de la niña.