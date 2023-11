Moreno llama a movilizarse contra una España "de dos velocidades" y dará "la batalla" en los PGE

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha hecho este miércoles un llamamiento a la movilización, el próximo domingo 3 de diciembre en Sevilla, en vísperas de la conmemoración del 4D, Día de la Bandera, en defensa de Andalucía y de la igualdad de todos los españoles. Ha expresado su respeto y comprensión ante esa manifestación cívica, en la que "deberíamos estar todos, por encima de las diferencias", ante el riesgo que se avecina de una España de "dos velocidades". Así lo ha expresado el presidente en su discurso inicial ante el Debate sobre el estado de la Comunidad que este miércoles y jueves acoge el Pleno del Parlamento. Juanma Moreno ha mostrado su preocupación por el arranque de una XV legislatura en las Cortes Generales que nace de la de la "quiebra de los principios de igualdad y solidaridad, que son esenciales para el progreso de nuestra tierra y del conjunto del país", en referencia a los pactos alcanzados por el Gobierno de Pedro Sánchez con los partidos independentistas. "Es mi responsabilidad alertar de que vienen tiempos muy complicados", ha apuntado Juanma Moreno, quien ha planteado que, 46 años después de las manifestaciones de los andaluces del 4 de diciembre para reclamar la autonomía, tenemos "la necesidad de alzar de nuevo la voz para decir algo tan sensato como que los andaluces no somos españoles de segunda". "Quién nos iba decir que tendríamos que volver a salir a la calle con el mismo ímpetu y firmeza que lo hicieron nuestros padres y nuestros abuelos, o que nuevamente sería necesario mantener una posición firme para defender los intereses y derechos de los andaluces", ha señalado Moreno, para quien, sin duda, "hoy volvemos a tener los mismos riesgos de una España de dos velocidades". Es momento, según ha agregado, de rechazar "privilegios a otros territorios a costa del bienestar de los andaluces": "Hoy los andaluces volvemos a tener la obligación histórica con nuestro país de defender la igualdad". Moreno ha querido dejar claro que Andalucía "no es patrimonio de nadie" y que él no quiere en esta comunidad "muros ideológicos que dividen y fracturan a la sociedad": "Frente a tanta división, apostemos por la unidad, y frente a la insolidaridad, apostemos por la igualdad". PGE En el actual contexto nacional, el presidente ha querido dejar claro además que su Gobierno estará muy atento y "dará la batalla" para que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que tiene que elaborar el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez "no terminen de consumar el agravio a nuestra tierra". "Los andaluces tenemos derecho a tener las mismas inversiones y oportunidades de progreso que cualquier otro territorio de nuestro país", ha avisado. Durante su discurso, el presidente ha hecho referencia a "agravios" que actualmente padece Andalucía por parte del Gobierno central, como es en materia de financiación autonómica. Ha indicado que nadie en la Cámara autonómica puede "negar" que Andalucía es hoy una comunidad "infrafinanciada". Para Juanma Moreno, reclamar al Gobierno de España "igualdad con el resto de los españoles y una financiación justa para Andalucía no es una opción ideológica", sino una "obligación que todos tenemos con los andaluces". Asimismo, se ha referido a otro "agravio", como es el hecho de que la Junta financie "más de dos tercios del coste total" de los servicios de Dependencia en la comunidad, mientras que el Gobierno de la nación se "limita a financiar un tercio de la dependencia en Andalucía" y en el País Vasco, en cambio, "va a financiar el 50 por ciento tras el acuerdo con el PNV". "¿Es esto justo?; ¿por qué un dependiente andaluz tiene menos derecho que no del País Vasco?", ha preguntado. De otro lado, Moreno ha apelado "a la unidad" de la Cámara andaluza para reclamar juntos ante la Unión Europea y el Gobierno de España que se reconozca la "singularidad hídrica de Andalucía y que podamos utilizar más fondos europeos para hacer las obras hídricas que necesitamos". El presidente ha querido expresar además su preocupación por un reparto de la PAC por parte del Gobierno de España que "es claramente injusto con el campo andaluz, como constantemente denuncian las organizaciones agrarias", ya que se produce un recorte de unos 500 millones en las ayudas hasta el año 2027. "¿Por qué el Gobierno de España castiga a nuestros agricultores y ganaderos?", ha preguntado. Ante el "complicado" panorama a nivel nacional, Moreno ha defendido que Andalucía tiene una "estabilidad política, económica y social", que "nos hace más fuertes". Ha garantizado que su Gobierno tiene "los pies en el suelo, pero también tiene la cabeza en el futuro y el corazón en los problemas de los andaluces".