La Comunidad de Madrid no invita a ningún ministro al acto de la Constitución y solo estára el delegado del Gobierno

La Comunidad de Madrid no ha invitado a ningún ministro del Gobierno de Pedro Sánchez al acto que celebrará en la Puerta del Sol para conmemorar el 45 aniversario de la Constitución, después de que la presidenta Isabel Díaz Ayuso se quejara de que el Ejecutivo no la invitó a la inauguración del AVE a Asturias. Así lo han confirmado fuentes regionales a Europa Press, asegurando que ningún miembro del Ejecutivo ha sido invitado al acto por el aniversario de la Carta Magna, a excepción del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, cuya invitación se cursó antes de que Díaz Ayuso conociera que no estaba invitada al acto de la inauguración de un tramo del AVE este miércoles. "Una vez enviada esa invitación, no es institucional y serio dar marcha atrás. Quien no ha sido invitado es el ministro o ministra que lleve la cosa territorial y otras autoridades del Estado", han explicado dichas fuentes, en referencia al nuevo ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, así como a otros miembros del Gobierno. Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid ha confirmado su asistencia y su intervención oficial el lunes en los actos en homenaje a la Constitución que se celebran todos los años en la Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, han informado a Europa Press fuentes estatales. Tras conversaciones entre equipos de la Delegación y del Ejecutivo autonómico, se ha confirmado la presencia y el discurso del representante del Gobierno de la Nación en Madrid, que viene siendo habitual que realice en Sol junto al de la presidenta o presidente regional. "COOPERACIÓN INSTITUCIONAL" La intervención de Martín estaba en el aire después de las quejas de Ayuso por no haber sido invitada al acto de inauguración hoy de la llegada del AVE entre Madrid y Asturias, planteándose como respuesta no volver a invitar a nadie del Gobierno de la Nación a actos institucionales de la Comunidad de Madrid. De esta forma, devolverían el "golpe" al Ejecutivo, según indicaron desde el equipo de la presidenta. Preguntado al respecto por los periodistas antes de la entrega de los Premios Meninas contra la violencia de género, el delegado del Gobierno ha llamado al respeto, la colaboración y la "cooperación institucional" entre las administraciones regional y estatal frente a las "polémicas tremendamente artificiales", en referencia a las quejas de Ayuso.