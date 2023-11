Javier Aguirre deplora que le pregunten por su futuro "en la fecha 14"

Palma, 29 nov (EFE).- Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, mostró su desacuerdo con las preguntas de los periodistas sobre su continuidad en el banquillo bermellón tras el empate (1-1) ante el Cádiz y la racha negativa de su equipo, que siguen sin ganar en Son Moix esta temporada.

"Me preguntan por mi futuro en la fecha 14, cuando no hemos estado en descenso desde que llegué (en marzo de 2022). Eso me huele mal. A los anteriores técnicos (del Mallorca) no le preguntaban lo mismo con el equipo con el agua al cuello. A ellos no les preguntaban si peligraba su puesto", remarcó Aguirre.

El entrenador mexicano recordó que se hizo cargo del Mallorca en puestos de descenso. Con él en el banquillo, el club remontó hasta firmar la tercera temporada seguida en Primera División.

"Ahora mismo faltan muchos partidos (para finalizar el campeonato) y lo importante es quedar entre los primeros diecisiete equipos al final de la temporada, no ahora", argumentó Aguirre.

Con respecto al 1-1 ante el Cádiz, el preparador de los bermellones dijo que el rival les "impidió" hacer el partido que querían "porque ellos también necesitaban los puntos".

"No hay tiempo para quejas, hay que seguir y el domingo viene el Alavés. Es cierto que el bagaje del equipo es muy pobre con una sola victoria en 14 partidos, pero he comprobado que nuestra afición nos apoya y se fue a casa con la sensación de que pudimos haber ganado", argumentó Javier Aguirre.- EFE

1000336

pcl/asc