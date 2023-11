El PSdeG niega conversaciones formales con Sumar pero ve "lógico" el entendimiento ante la "oportunidad de cambio"

El PSdeG ha rechazado que exista algún tipo de conversación formal con Sumar, la formación liderada por la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, pero ve "lógico" el entendimiento ante la "oportunidad de cambio". Así lo han señalado fuentes del PSdeG consultadas por Europa Press ante la posibilidad de que el Partido Socialista y Sumar analicen un acuerdo de cara a las elecciones autonómicas en Galicia, que se celebrarán en 2024. En primer lugar, estas fuentes han subrayado que el PSdeG será "totalmente soberano" en la configuración de posibles acuerdos para las elecciones gallegas toda vez que inciden en que es una decisión que se debe tomar en Galicia, el ámbito en donde tendrán lugar los comicios. Dicho esto, sostienen que hay una "oportunidad de cambio" en torno a la figura de su candidato la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, cuya vuelta a la política señalan que supuso un revulsivo tanto en el partido como en el tablero electoral. De este modo, indican que en este "contexto de oportunidad de cambio" sería "hasta lógico" que hubiese un entendimiento con los grupos y fuerzas que quieran sumase al proyecto encabezado por Besteiro si bien insisten en que "no hay ningún tipo de conversación formal". PRIMERAS ELECCIONES SIN FEIJÓO Tras la marcha del que era presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo a Madrid para liderar el Partido Popular y la llegada de Alfonso Rueda a la Xunta, las fuerzas de la izquierda coinciden en considerar que se abre una oportunidad de cambio en Galicia. Con este escenario de fondo y tras el análisis de diferentes encuestas, los socialistas son partidarios de no fragmentar el voto para conseguir poner fin 14 años de gobierno del Partido Popular. De llegar a un acuerdo para concurrir a las elecciones autonómicas gallegas no sería la primera vez que los socialistas gallegos optasen por esta fórmula. Así, en 1997 el PSdeG, Esqueda Unida-Esqueda Galega y Os Verdes sellaron un pacto para presentar una candidatura unida. Aquella fue la primera vez que esas fuerzas políticas se presentaban en España conjuntamente a unas elecciones autonómicas. En esa ocasión la candidatura liderada por el actual alcalde de Vigo, Abel Caballero, obtuvo 15 escaños, y se situó como tercera fuerza, por detrás del BNG liderado entonces por Xosé Manuel Beiras.