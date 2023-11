Delegado del Gobierno estará en el Acto de la Constitución de Sol y llama al "respeto" frente a "polémicas artificiales"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado su asistencia y su intervención oficial el lunes en los actos en homenaje a la Constitución Española que se celebran todos los años con motivo del aniversario de la Carta Magna en la Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, han informado a Europa Press fuentes estatales. Tras conversaciones entre equipos de la Delegación y del Ejecutivo autonómico, se ha confirmado la presencia y el discurso del representante del Gobierno de la Nación en Madrid, que viene siendo habitual que realice en Sol junto al de la presidenta o presidente regional. La intervención de Martín estaba en el aire después de las quejas de Ayuso por no haber sido invitada al acto de inauguración hoy de la llegada del AVE entre Madrid y Asturias, planteándose como respuesta no volver a invitar a nadie del Gobierno de la Nación a actos institucionales de la Comunidad de Madrid. Preguntado al respecto por los periodistas antes de la entrega de los Premios Meninas contra la violencia de género, el delegado del Gobierno ha llamado al respeto, la colaboración y la "cooperación institucional" entre las administraciones regional y estatal frente a las "polémicas tremendamente artificiales", en referencia a las quejas de Ayuso. Francisco Martín ha aprovechado la ocasión para destacar la llegada de la alta velocidad a Asturias, "un proyecto de una envergadura inmensa, uno de los proyectos de ingeniería más importantes que se han afrontado en el mundo y, por supuesto, en España, y que va a significar la inauguración de ese tramo que conectará León con Asturias". "Por lo tanto, en el día de hoy se inaugurará ese tramo y participan, junto a su Majestad del Rey, el presidente del Gobierno, los presidentes de Castilla y León y de Asturias, como se ha venido haciendo de forma ordinaria en cada acto de características semejantes. Por lo tanto, creo que cualquier polémica al respecto es tremendamente artificial y no tiene que tener mayor recorrido", ha añadido.