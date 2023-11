Armengol defiende al letrado mayor del Congreso y rechaza que la Mesa ejerza de filtro del TC con la amnistía

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha señalado que "nunca" los letrados actúan de parte, tras el informe del letrado mayor que no ve dudas constitucionales tan palmarias en la proposición de amnistía como para frenarla. Y ha puntualizado que la Mesa de la Cámara Baja no es un "primer filtro" del Tribunal Constitucional, que será quien al final determine la constitucionalidad o no de la ley. "Nunca, ni ahora ni antes", ha respondido Armengol en una entrevista este miércoles en Cadena Ser, recogida por Europa Press, a la pregunta de si cree que el nuevo letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, hizo ese informe al dictado del Gobierno, tras recusarlo el PP por haber pertenecido hasta hace unas semanas al Ministerio de Política Territorial. Armengol ha considerado esa acusación una falta de respeto "enorme" a los funcionarios, señalando que los letrados del Congreso son servidores públicos que tienen la función de asesoramiento legal a la Mesa del Congreso, que luego decide si sigue o no adelante con la iniciativa. En este punto, la presidenta del Congreso ha remarcado que la Mesa "no es un primer filtro del Tribunal Constitucional", que será el encargado de sentenciar si la ley es o no constitucional. "Creo firmemente en la democracia, la separación de poderes y me gustaría que todo el mundo actuara igual", ha apuntado la también diputada socialista, después de decir que jamás le ha pedido a un funcionario qué partido vota. ESPERA QUE TELLADO TRABAJE POR EL RESPETO Sobre si teme un choque institucional con el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, Armengol ha apostado por que la Cámara Alta evolucione "hacia ser una cámara territorial" y que no se convierta "en la institución que va en contra del Congreso", donde hay una mayoría parlamentaria distinta. Tras decir que su forma de trabajar es desde la lealtad institucional, ha señalado que tiene una buena relación con el presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, por lo que espera que entre las dos cámaras no haya enfrentamiento. No obstante, Armengol ha criticado que la posición del PP parece que "es otra", algo que considera "una equivocación absoluta". También sobre el PP y su nuevo portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha dicho que espera que "trabaje en la línea del respeto y el acuerdo, igual que los otros portavoces". "Creo que eso es fundamental, sin duda", ha indicado. Además, Armengol ha confiado en que en esta legislatura haya acuerdo para eliminar el término 'disminuido' de la Constitución, además de consolidar derechos para una sociedad más abierta y avanzar desde el punto de vista territorial y "cuasi federal", que a su juicio es "lo que intuye" la Carta Magna.