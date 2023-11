Vox afirma que el acuerdo sobre Doñana entre Junta y Gobierno intenta "frenar la actividad agrícola" en Huelva

El parlamentario por Huelva de Vox en el Parlamento de Andalucía, Rafael Segovia, ha acusado a Junta y Gobierno, tras el presentar el acuerdo sobre Doñana, de que "utilizan el agua como una excusa porque el agua no es el problema" y apunta a la existencia de "otro interés detrás", asegurando que intentan "frenar la actividad agrícola" en la provincia. Segovia ha manifestado que "el problema no es el agua, de lo que se trata es de frenar la actividad agrícola", asegurando que "con 200 millones de euros, mucho menos de los 1.400 que Junta y Gobierno presuntamente aportarán en su acuerdo sobre Doñana, se podría finalizar la presa de Alcolea, hacer el canal de Trigueros, ampliar la balsa de Palos y habría para regar más de 20.000 hectáreas". Ha indicado que la proposición de ley sobre las tierras de la zona norte del Condado de Huelva "apenas afectaba a 750 hectáreas", por lo que "con muchos menos dinero estaría solucionado absolutamente todo". "Hay que tener en cuenta que Huelva, con apenas 52.000 hectáreas, es la provincia de Andalucía que menos territorio de regadío tiene, cuando en otras como Cádiz, bastante más pequeña, nos encontramos con 64.000 o Sevilla donde hay 278.000 hectáreas", ha subrayado. El parlamentario ha afirmado que "el problema es la agricultura", señalando al "acuerdo que hay en Europa entre PP, PSOE y Los Verdes" como "responsable" del "ataque al sector primario que están sufriendo en Europa los agricultores". Segovia ha señalado a PP y PSOE como los "principales defensores" en Europa de que "haya un libre comercio" y "que puedan entrar productos de Marruecos, de Sudáfrica, de Turquía o de Túnez, con lo que los agricultores de aquí no pueden competir", ha concluido.