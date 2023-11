Theo Zidane ocupa el hueco de Modric en la convocatoria en un Real Madrid con ocho bajas

Madrid, 28 nov (EFE).- La presencia de Theo Zidane reforzando la presencia de jugadores del Real Madrid Castilla en la convocatoria del primer equipo, junto a Nico Paz, Mario Martín y Gonzalo García más los porteros Fran González y Lucas Cañizares, es la principal novedad de Carlo Ancelotti para medirse al Nápoles en la Liga de Campeones con ocho bajas.

Luka Modric es el último jugador que se suma a la larga lista de ausencias por lesión. El croata, que no pudo acabar el partido del pasado domingo en Cádiz, sufre una fuerte sobrecarga que le deja fuera.

Se suma a las ausencias de Thibaut Courtois y Eder Militao, bajas de larga duración por sus lesiones de rodilla; Kepa que no llega a tiempo por la lesión muscular que sufre en el muslo de la pierna derecha; Vinícius Junio y Arda Güler por roturas musculares; Aurélien Tchouaméni por una fractura en el dedo de un pie y Eduardo Camavinga por la rotura del ligamento lateral externo de la rodilla derecha.

Brahim Díaz que iba a ser titular en Cádiz pero sufrió una indisposición a última hora que le impidió, ha entrado en la convocatoria tras un entrenamiento con el grupo.

La convocatoria del Real Madrid para el duelo europeo ante el Nápoles la integran:

Porteros: Andriy Lunin, Fran González, Lucas Cañizares.

Defensas: Dani Carvajal, Lucas Vázquez, David Alaba, Nacho Fernández, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Fran García.

Centrocampistas: Fede Valverde, Toni Kroos, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Mario Martín, Nico Paz, Theo Zidane.

Delanteros: Rodrygo Goes, Brahim Díaz, Joselu Mato, Gonzalo Rodríguez.

Madrid, 28 nov (EFE).- Carlo Ancelotti se mostró orgulloso de poder dar caza al técnico con más triunfos en la Copa de Europa en la historia del Real Madrid, Miguel Muñoz con 41, si derrota al Nápoles, uno de sus exequipos, ante el que no pretende realizar "ninguna reivindicación" ni tiene sentimiento de "revancha".

"El partido nos permite cerrar ya la fase de grupos. Hasta ahora lo hemos hecho muy bien y queremos jugar el mejor partido posible, es lo más importante, luego están las estadísticas individuales. Obviamente llegar al nivel de una leyenda como Muñoz me hace estar contento. A seguir", aseguró en rueda de prensa.

Ancelotti no tiene una espina clavada por su año y medio en el Nápoles sin haber podido conseguir ningún título, subcampeón de una liga italiana que peleó ante el Juventus. "He estado muy bien en Nápoles, no hay ninguna reivindicación ni revancha", respondió a la prensa italiana antes de lanzar elogios a Walter Mazzarri tras su regreso al banquillo.

"Es un entrenador experto que conoce muy bien el fútbol italiano, es un gran amigo. El cambio de entrenador siempre da una motivación extra a los jugadores y se ha visto con el Atalanta. Lo ha demostrado y puede aportar su experiencia y el conocimiento del juego", ensalzó.

Igual de respetuoso se mostró con Xavi Hernández, técnico del Barcelona. "No tengo ningún consejo, Xavi, como yo, conocemos muy bien el fútbol. Hay críticas a veces, puede pasar, es bastante normal. Tiene la experiencia para manejarlo bien porque es más joven que yo pero conoce muy bien el ambiente. Tiene todos los recursos para manejar bien esta situación", opinó.

Centrado en su partido, Ancelotti destacó del Nápoles su peligro al contragolpe. "El partido de ida fue equilibrado, con fases que llevaron el mando y en otras el Real Madrid. Mañana no será muy diferente en este sentido. La contra del Nápoles es muy peligrosa con Osimhen y Kvaratskhelia. Es un aspecto que tenemos que tener en cuenta para evitar problemas", advirtió.

Con ocho bajas, llega el momento de jugadores que esperan su oportunidad para brillar y también de la cantera. A ambos se refirió el técnico italiano. "Hablar mucho de los problemas que tenemos con jugadores lesionados es faltar el respeto a los que están y van a jugar".

"Lo están haciendo muy bien. Más que pensar en los que no tenemos, es mejor pensar en los que tenemos y están rindiendo como muchos no esperaban. Si estamos al nivel con todos estos problemas, significa que aunque vosotros no creíais en esta plantilla, es muy buena", lanzó a la prensa.

"Se ha hablado mucho de que la cantera no juega. Es el momento a aprovechar su calidad. Con lo poco que han jugado Nico y Gonzalo han aportado, tenemos también a Mario Martín y a Theo Zidane en la convocatoria. Tengo mucha confianza en ellos. El trabajo que está haciendo Raúl es fantástico. Llegan jugadores listos para jugar con nosotros. Estoy tranquilo porque los canteranos están listos para jugar con nosotros", defendió.