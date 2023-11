Tellado (PP) define como "chascarrillo" decir que Sánchez abandone España en un maletero y acepta retirar la frase

El nuevo portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha señalado que sus palabras de hace unas semanas acerca de Pedro Sánchez, cuando aseguró que debería irse de España en un maletero como el expresidente catalán Carles Puigdemont, fueron "un chascarrillo" y se ha mostrado dispuesto a retirarlas. Fue el pasado día 13 cuando Tellado, Miguel Tellado, afirmó que el presidente del Gobierno debería "irse de este país en un maletero", recordando la fuga del expresident de la Generalitat tras la declaración unilateral de independencia. Para el dirigente del PP, tendría que hacerlo por permitir "la humillación" a España que supone la Ley de Amnistía y los pactos del PSOE con los independentistas. Hoy, Tellado ha explicado que "se trataba de un chascarrillo" que dijo en una rueda de prensa en la que hablaba de cómo había llegado Sánchez a la Presidencia del Gobierno. "Esa frase hacía relación a la dificultad que tiene para mirar a los ojos a los españoles y decirles que hoy es presidente haciendo exactamente lo contrario de lo que se había comprometido a hacer en campaña electoral", ha argumentado el portavoz 'popular' este martes en entrevistas en RNE, Antena 3 y Telecinco, recogida por Europa Press. Tellado se ha mostrado dispuesto a retirar la frase que, ha reconocido, "puede sonar regular". Sin embargo, ha subrayado que no está dispuesto a desdecir sus palabras acerca de la nueva investidura de Sánchez, que considera "producto de un gran fraude electoral". Al ser cuestionado también sobre el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el 'popular' ha recordado el "matonismo" que, en su opinión, el socialista mostró durante la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. Ha reiterado, además, que el socialista "no fue víctima de ninguna agresión" en el tren que lo llevaba a Madrid para asistir a aquella cita en el Congreso. "El señor Óscar Puente no había sido víctima de ninguna agresión, como acreditó el parte policial que se emitió ese mismo día. Lo que es evidente es que por parte del PSOE hay un ejercicio de matonismo político y esa semana Puente fue el máximo exponente de ese comportamiento", ha indicado. "VOX ES UN PARTIDO DISTINTO AL PP" Sobre una posible alineación con Vox a la hora de hacer oposición al PSOE, Tellado ha subrayado que Vox es una formación política "diferente" al PP, pese a "compartir espectro político". Asimismo, Tellado ha apuntado que ambas formaciones trabajarán "juntas" en lo que coincidan y "separadas" en lo que no estén de acuerdo. En cuanto a un posible acercamiento a Junts, el portavoz ha aclarado que su partido no puede estar de acuerdo con la formación política de Puigdemont, cuyo objetivo es "debilitar el Estado" y conseguir un referéndum de independencia para Cataluña. Ha lamentado, por otro lado, que no haya socialistas "en activo" que se atrevan a "cuestionar" posicionamientos de Sánchez. "Los que se atreven, o han sido depurados o ya no están en activo, y eso es una tragedia", ha opinado.