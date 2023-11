Queipo y Rivera, ausentes en el entrenamiento del Sporting

Gijón, 28 nov (EFE).- La plantilla del Real Sporting de Gijón se ejercitó la tarde de este martes con las ausencias por diversas molestias físicas de Dani Queipo y Christian Rivera, tras haber ganado en la noche del lunes al Eldense (2-0) y conservar la segunda posición que conquistó hace un mes y que mantiene a pesar de los dos empates seguidos que encajó ante Amorebieta y Alcorcón.

El Sporting prepara el partido del próximo sábado en Cartagena, donde buscará seguir en la parte alta de la clasificación ante un rival muy necesitado de puntos y en el que se encontrarán al ex rojiblanco Jony, que tuvo un desilusionante regreso al Sporting la pasada temporada.

El entrenador, Miguel Ángel Ramírez, podrá volver a contar con Christian Rivera que cumplió un partido de sanción ante el Eldense, pero que este martes se ejercitó al margen por problemas en la espalda y habrá que esperar su evolución para comprobar que no vuelva a ser baja, aunque esta vez debido a las molestias físicas.

El conjunto gijonés no completó un buen partido ante el Eldense, pero está inmerso en una racha positiva en la que le salen cosas que la pasada temporada no le salían y la diferencia en la clasificación es notable, lo que ha devuelto la ilusión a los aficionados hasta el punto de que el club ha recuperado a más de 500 que no renovaron en el inicio de temporada, pero que ahora lo han hecho aprovechando la oferta realizada por los dirigentes.

Uno de los principales aciertos del cuerpo técnico ha sido recuperar a Gaspar Campos tras su cesión la pasada temporada al Burgos, donde el jugador despuntó en la faceta ofensiva con goles y asistencias que está repitiendo en ésta, convirtiéndose con 8 goles en el máximo goleador del equipo y el segundo de la Segunda División, por detrás de Puado, jugador del Espanyol, con nueve.

Gaspar Campos está empatado en esa segunda posición con Miguel del Leganés; Braithwaite, del Espanyol; Peque, del Rácing; y Curro, del Burgos, pero es el único de todos ellos que no ha marcado de penalti. EFE

