Peter Bosz: "No podemos subestimar al Sevilla, es un equipo muy bueno"

Sevilla (España), 28 nov (EFE).- El entrenador del PSV Eindhoven, Peter Bosz, aseguró que este miércoles saldrán "a ganar" en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en una quinta jornada de la Liga de Campeones en la que ambos conjuntos se juegan su futuro en el torneo, pero dejó claro que no pueden "subestimar al Sevilla" por su mala racha porque "es un equipo muy bueno".

Antes del entrenamiento oficial en la tarde de este martes en el estadio sevillista, el técnico neerlandés declaró en rueda de prensa que espera que el conjunto andaluz, colista del grupo B de la 'Champions' y que aún no ha ganado ni en LaLiga ni en esta competición con el uruguayo Diego Alonso en el banquillo, "tenga pocas oportunidades para generar ocasiones", ya que, a pesar de su dinámica negativa, es "un gran rival" y "con pocas puede marcar".

Sobre si la necesidad del Sevilla les supone una mayor presión, indicó que sus "chicos están acostumbrados a muchas cosas, han jugado en Lens, contra el Arsenal y en estadios con mucha presión, y la de mañana va a ser muy importante", si bien dijo que no está "preocupado" por ello ni tiene que "preparar" a sus jugadores porque saben "lo que es jugar estos partidos grandes".

"Si marcamos el 0-1, iremos a por el segundo. No pienso que sea una obligación clasificarnos, pero queremos ganar todos los partidos y eso es lo que irradiamos desde principio. Espero qu no sea distinto mañana, pero hablar del deber de clasificar es algo exagerado", consideró el preparador neerlandés.

Bosz, de 60 años, señaló que nota "el hambre" que tiene su equipo, "desde principios de la temporada", y que están "muy concienciados de ganar" porque quieren "alcanzar el parón de invierno estando en 'Champions'", pero dejó claro que no se lo toman como "una obligación", sino que afrontan "todos los partidos para ganarlos y mañana no va a ser algo distinto".

"Lo hemos conseguido muchas veces esta temporada y no vamos a cambiar nuestros intereses. Eso nos facilitará las cosas. En los anteriores partidos contra el Sevilla -el de este curso acabó 2-2 en Eindhoven en la segunda jornada del grupo-, ellos tenían otro entrenador, han cambiado algo la forma de jugar, pero nosotros siempre nos adaptamos a las circunstancias, sabemos en qué situación se encuentran y vamos a intentar aprovecharnos", afirmó.

El técnico del PSV, líder invicto de su liga con un pleno de 13 triunfos, avanzó que el joven extremo neeerlandés Noa Lang no podrá jugar este miércoles después de que reapareciera el sábado ante el Twente y haya sufrido "una pequeña recaída" en su lesión, aunque "no es grave" y es más "para no correr riesgos".

Añadió que sabe que pueden lograr el pase a octavos si ganan mañana, "si hay un poco de suerte" con el resultado del Arsenal-Lens, y que lo intentarán para no quedarse "con la incertidumbre" hasta la última jornada, pero también matizó que para el Sevilla "es una oportunidad para darle la vuelta a su situación y hacerlo también en la Liga".

"Ellos están obligados a ganar, por lo que van a ir con mucha intensidad desde el principio, pero estamos preparados para ello. También sabemos que nosotros lo estamos haciendo muy bien como equipo presionando desde la delantera, lo que facilita las cosas al medio campo y a la defensa. Se ha dicho que no le presto atención a la defensa, pero eso es una tontería, la presión se tiene que hacer desde arriba", defendió Bosz. EFE

