Otegi advierte a Sánchez: El debate territorial "se va abrir" o la legislatura "no va a aguantar"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi se ha mostrado convencido de que el debate territorial "se va a abrir" en el Estado o "sencillamente, la legislatura no va a aguantar". Además, ha advertido de que el PSOE "haría mal en pensar" que, como la alternativa es peor", se dejan "las cosas como están" porque "eso generaría problemas" En una entrevista a Herri Irratia - Radio Popular, recogida por Europa Press, Otegi ha destacado el actual "momento histórico" en que "hay que parar el autoritarismo" y en el que "se va a abrir el debate territorial, que es el debate sobre las naciones sin Estado como la vasca". Arnaldo Otegi ha vuelto a insistir, "desde la prudencia política", en que el "melón territorial" se abrirá en el Estado. "Estamos frente a una obra de orfebrería política, es decir, esto no es fácil. Somos gentes muy diferentes y el pegamento a veces falla", ha dicho. Tras el "objetivo principal" de "parar a la derecha", que es "un objetivo conseguido", se debe abordar el modelo territorial, "agotado por diferentes razones", bien "por el tema de la financiación" o porque "no se acepta el modelo plurinacional". "El debate se va a abrir, porque si no sencillamente la legislatura no va a aguantar. Tú no puedes seguir manteniendo una legislatura sin abordar ese tema cuando tienes a cinco partidos políticos PNV, Junts, Esquerra, el BNG y Euskal Herria Bildu que forman parte de la plurinacionalidad del Estado", ha advertido. Además, ha asegurado que la plurinacionalidad "no es solo el tema identitario" porque existe también la "económica y social". "Yo estoy seguro que se va a abrir. Hay que ser muy exigente, pero hay que ser muy prudente. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con seriedad, hay que hacer mucho trabajo, mucha pedagogía que esto pueda funcionar", ha indicado. Para Arnaldo Otegi, España "es un estado plurinacional, y tiene que empezar a reconocerse como tal". Este hecho empezaría, en su opinión, "a poner las bases de una posible solución democrática a los problemas nacionales". "Yo estoy confiado en que esto se haga, si no se hace, va a tener dificultades la legislatura. El PSOE haría mal en pensar: como la alternativa es peor, aquí dejamos las cosas como están y seguimos otros cuatro años, porque eso generaría problemas", ha afirmado. El coordinador de la coalición soberanista ha llamado a "ser consciente" de que "hay problemas que hay que abordar con naturalidad, con espíritu democrático, y sobre todo con mucha responsabilidad". "Lo que no va a hacer EH Bildu es poner el grito en el cielo, hablar de líneas rojas, ponerse nerviosos. Vamos a tratar de aportar mucha ambición a ese debate, pero mucha prudencia también porque sabemos que, precisamente, a veces he dicho que estamos tocando las fibras del régimen", ha afirmado. A su juicio, "no hay más que ver cómo se está movilizando la extrema derecha" aunque ha advertido de que "tienen menos público del que ellos piensan". "Tenemos que ser muy prudentes, porque esto es un debate muy emocional del Ebro para abajo, y los debates emocionales, para traerlos a un carril y a un espacio de carácter racional, son difíciles", ha señalado. A su juicio, se debe ser "cuidadoso a la hora de entender que hay determinados debates que se hacen desde las tripas en determinados sectores". "Hay que tratar de hacer el máximo de pedagogía posible para hacerles entender que hay una realidad que se impone", ha añadido. "NARCOLEPSIA" Respecto al debate territorial en Euskadi, Arnaldo Otegi, cree que "ha habido un cierto interés en meterle una especie de narcolepsia, de meterlo en un cajón y de no hablar de esto". "Algunos porque consideran que este es un debate identitario y nosotros decimos que la identidad nacional del País Vasco es algo que hay que preservar, pero además tiene consecuencias sociales y económicas", ha argumentado. Ha señalado a la existencia de "una contraparte" que se opone porque "España es una única nación" y que tiene "una cierta dosis de supremacismo". "Los vascos no decimos que somos la única nación del mundo, los nacionalistas españoles sí, lo cual me parece premacista", ha señalado. "Yo quiero pensar que en este país, en Euskal Herria, somos capaces de sentarnos en una mesa y hablar de manera razonable, quiero pensar en eso. El problema nacional siempre aparece", ha concluido.