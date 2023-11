Moreno, "sorprendido" por el cargo de Espadas como portavoz en el Senado: "Andalucía merece oposición a tiempo completo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este martes que le ha "sorprendido" que el secretario general del PSOE-A y presidente del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Juan Espadas, vaya a asumir la portavocía del Grupo Socialista en el Senado, sobre todo, porque es "muy difícil compatibilizar" esas responsabilidades. En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Juanma Moreno ha indicado que Andalucía merece tanto un gobierno como una oposición a "tiempo completo". Moreno ha recordado que él mismo tuvo que dejar de ser senador cuando decidió asumir el liderazgo del PP andaluz, sobre todo, porque no tenía tiempo para llevar adelante ambas tareas y porque quería dedicarse exclusivamente a la labor de oposición en esta comunidad. "Yo no sé por qué lo ha hecho, desconozco las razones, lo que sí deseo evidentemente al señor Espadas es que tenga una buena trayectoria en ese paso que ha dado la política nacional", ha indicado Moreno, insistiendo en que es "muy difícil" compatibilizar la labor de oposición en una comunidad con más de ocho millones de habitantes y de mayor extensión que muchos países de Europa con una tarea como la de portavoz del PSOE en el Senado, con la labor que conlleva de coordinación, planificación o impulso iniciativas y además en una cámara donde el PP tiene mayoría absoluta. "Lo que sí está haciendo es alejarse de Andalucía y eso creo que no es bueno ni para el PSOE-A ni para él como líder de la oposición", ha indicado sobre Juan Espadas.