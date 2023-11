Moreno expresa su deseo de seguir dialogando y acordando con el Gobierno y respeta las decisiones de Ayuso

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este martes su deseo de seguir "dialogando y acordando" con el Gobierno central sobre asuntos que necesitan de una respuesta por parte de ambas administraciones y en beneficio del interés general de los ciudadanos, y ha expresado su respeto a las decisiones que adopte la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, en relación con los contenciosos que tiene con el Ejecutivo nacional. En declaraciones a TVE y Onda Cero, recogidas por Europa Press, Moreno ha mostrado su satisfacción por el acuerdo firmado con el Gobierno central en relación con el parque de Doñana y su área de influencia, compuesta por 14 municipios de las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla, porque se preserva y protege el espacio natural y se posibilita el desarrollo económico de la zona. Ha indicado que han sido dos meses de negociaciones "discretas y rigurosas" que han acabado bien, aunque no ha sido tarea "fácil" y todas las partes han tenido que ceder. Moreno ha expresado que ojalá, su Gobierno pueda seguir dialogando y acordando con el Ejecutivo nacional sobre otras materias que hay encima de la mesa. En su opinión, él tiene la obligación como presidente de la Junta de intentar llegar a acuerdos con otras administraciones beneficio de los intereses de los andaluces. A la pregunta de si se sintió aludido por Ayuso al anunciar ayer lunes (cuando Gobierno y Junta de Andalucía firmaron el Acuerdo por Doñana) que el Ejecutivo madrileño denunció al nacional ante el Tribunal Supremo en junio por el Plan Hidrológico del Tajo, Moreno ha señalado que "en absoluto" y que si su compañera de partido le quiere mandar un mensaje, tiene su teléfono y además es algo que "normalmente" hace. Juanma Moreno ha querido dejar claro que respeta las decisiones de los otros presidentes de comunidades en defensa de los intereses legítimos de sus vecinos. Ha señalado que si un gobierno autonómico considera que están siendo "atacadas" su competencias, está en su derecho de acudir a la justicia, lo haga Isabel Díaz Ayuso u otro presidente. No obstante, ha insistido en que acuerdos como el firmado ayer por el Gobierno central y Andalucía deberían ser parte de la normalidad institucional, porque tenemos todos la obligación de buscar puntos de encuentro y de llegar a acuerdos, aunque todas las partes tengamos que ceder. En cualquier caso, ha indicado cada comunidad tiene su ritmo, sus intereses y autonomía para tomar las decisiones que considere. Ha insistido en que Díaz Ayuso ha tomado una decisión en el ámbito de su comunidad que él respeta y ha insistido en defender su acuerdo con el Gobierno central sobre Doñana porque era un asunto "enconado" desde hace tiempo que requería de una respuesta. Juanma Moreno se ha mostrado convencido de que si el PP no hubiera presentado en el Parlamento andaluz la proposición de ley sobre los regadíos en la corona norte de Huelva, no se habría producido un acuerdo con el Gobierno.