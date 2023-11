Maroto cree que Almeida "no puede seguir siendo alcalde de Madrid" por "indiferencia" ante los actos violentos en Ferraz

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, cree que el regidor, José Luis Martínez-Almeida, "no puede seguir siendo alcalde de Madrid" por la "indiferencia" mostrada ante los actos violentos en la calle Ferraz. Maroto se ha dirigido a Almeida para espetarle que "ha permanecido durante demasiado tiempo en silencio, lo que le convierte en un cómplice de los violentos". "Usted no puede seguir siendo el alcalde de Madrid mientras no se comporte como tal", ha subrayado. Después de recomendarle "sal de frutas", Maroto ha arrancado su intervención en el Pleno de Cibeles recordándole que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que hacían "terrorismo callejero de segundo grado", en referencia a las manifestaciones de Ferraz. "¿Está usted de acuerdo con estas palabras? Porque le recuerdo que usted es el alcalde de Madrid, la ciudad donde se están produciendo desde hace tres semanas actos violentos en sus calles, especialmente en Ferraz, donde está la sede de mi partido, actos que están alterando la convivencia de los vecinos y afectando negativamente a los comercios y restaurantes de la zona, que han perdido su clientela", ha preguntado al primer edil. Son actos violentos que conllevan "un destrozo del mobiliario público que pagan todos los madrileños con los impuestos y en los que numerosos policías y periodistas han sido agredidos". "Ante esta situación de violencia en las calles de Madrid no se puede ser condescendiente ni neutral". ACTITUDES "CERCANAS AL FASCISMO" "Cualquier demócrata tiene que ser contundente condenando estas actitudes cercanas al fascismo y violentas pero por parte de los dirigentes de su partido y de usted mismo estamos oyendo una tímida condena. La indiferencia ante estos episodios engorda a quienes asaltan la sede del PSOE, a quienes la rodean mientras cantan el 'Cara al sol', 'Somos fascistas y machistas' o la 'Constitución destruye la Nación', todo ello pasando por lemas racistas y homófomos como 'Moros no', 'España no es un zoo' o 'Enfermos, bollera y maricón", ha condenado. La socialista le ha recomendado que aprenda del "mejor alcalde que tuvo esta ciudad, Enrique Tierno", que con un bando se dirigió a los vecinos de Madrid un día antes de la manifestación tras el intento de golpe de estado el 23F. "Esta Alcaldía espera un comportamiento impecable por parte de los manifestantes, guiados por el respeto a la ciudad, a cuantos bienes públicos en ella existen, con la seguridad que la mencionada manifestación transcurrirá en paz y en los términos que la educación urbana, el mutuo respeto y el orden público exigen. ¡Viva la libertad!", recogía el bando, firmado el 26 de febrero de 1981.