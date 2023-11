Los comuns preguntan en el Parlament si se permitirá a estaciones de esquí producir nieve artificial

El portavoz de los comuns en el Parlament, David Cid, ha explicado este martes que han registrado una batería de preguntas en el Parlament para saber si el Govern permitirá a las estaciones de esquí que gestiona producir nieve artificial este invierno, sobre todo si se entra en situación de emergencia por la sequía. "Si el conseller de Acción Cimática considera que es feo entiendo que tomará la decisión de regular y evitar que las estaciones de esquí que dependen directamente de la Generalitat puedan producir nieve artificial", ha manifestado en rueda de prensa en la Cámara. En su opinión, el Ejecutivo catalán no se atreve a pronunciarse al respecto porque "es un Govern que no se moja, no toma decisiones", y cree que les está superando la situación. Según Cid, la producción con agua de nieve artificial equivale "a todo el consumo doméstico de una ciudad como Puigcerdà, por lo que no es un consumo menor, y menos en un escenario de sequía". Por ello, le preguntarán al respecto a la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, en la próxima comisión de Asuntos Institucionales. También ha aprovechado para insistir en que, en un escenario de sequía, "no tiene sentido poner en marcha el casino más grande de Europa" en el Camp de Tarragona, en referencia al proyecto de Hard Rock. "El Govern debe cerrar el grifo a estas macroocurrencias y macroproyectos", ha reclamado el diputado de los comuns, que ha pedido al Govern que no apruebe el plan director urbanístico. CORREBOUS Además, ha acusado a PSC-Units, ERC, Junts y PP de querer "impedir" que la proposición de ley de comuns y CUP para prohibir los 'correbous' en la playa, los 'bous capllaçats' y los 'bous embolats' en Catalunya tire adelante. "Están actuando al dictado del lobby taurino con una estrategia clara de dilación para intentar que esta ley no vea la luz antes de que termine la legislatura, al haber registrado 413 comparecencias", ha lamentado.