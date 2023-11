Juzgan hoy en Cantabria a un hombre acusado de abusar de su sobrina desde los tres años

La Audiencia de Cantabria celebra desde este martes el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su sobrina desde que tenía tres años de edad, aprovechando las vacaciones de la pequeña en casa de sus abuelos en esta región. La vista comenzará a partir de las nueve y media de la mañana en la Sección Primera y está previsto que se desarrolle hasta el viernes, día 1 de diciembre. La Fiscalía pide ocho años de prisión para el acusado por un delito continuado de abuso sexual a menor de trece años con acceso carnal, y pide también que indemnice a la víctima con 10.000 euros por los daños morales ocasionados. La acusación particular, ejercida por familiares de la menor -que presenta síntomas de ansiedad y depresión de larga evolución y fue tratada de un intento de suicidio- eleva su petición de condena a doce años de cárcel y 100.000 euros. Según los escritos de las acusaciones, el procesado aprovechaba las estancias vacacionales de su sobrina, en casa de sus abuelos en Cantabria, para abusar de ella. La Fiscalía señala al respecto que el hombre realizó tocamientos a la niña e incluso le introdujo los dedos en la vagina en varias ocasiones, cuando la bañaba, desde que tenía tres años de edad. Añade que el día de su comunión, cuando tenía nueve años, con la excusa de darle un regalo la llevó a la habitación donde él se hospedaba y la tocó los genitales e introdujo los dedos en la vagina. A consecuencia de estos actos, la menor presenta síntomas de ansiedad y depresión de larga evolución. A los catorce años fue tratada de un intento de suicidio y a partir de entonces confesó a un familiar los abusos por parte del tío. Informado el psiquiatra de estas circunstancias, el facultativo aconsejó no denunciar hasta que la menor estuviese más estable. Un año después presentó denuncia junto a su madre. DELITOS Y PENAS La Fiscalía considera los hechos un delito continuado de abuso sexual a menor de trece años con acceso carnal, merecedor de una pena de ocho años de prisión, prohibición de comunicar y acercarse a su sobrina durante dieciséis años e inhabilitación especial para desempeño que conlleve contacto con menores durante seis años. En concepto de responsabilidad civil, pide el ministerio público que el acusado indemnice a la menor en 10.000 euros por los daños morales que le ha ocasionado. Por su parte, la acusación particular eleva la petición de condena a doce años de cárcel, pide alejamiento y prohibición de comunicación durante veinticuatro años, diez de inhabilitación para profesión que suponga trato con menores, e indemnización de 100.000 euros "atendiendo a los años de sufrimiento padecidos y a su actual situación médica". Finalmente, la defensa niega los hechos.