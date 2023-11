'Génova' censura el veto a Ayuso en el AVE Madrid-Asturias: "Demuestra el talante sectario del Gobierno de Sánchez"

El todavía vicesecretario de Organización del PP y futuro portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha censurado este martes el veto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la inauguración del AVE Madrid-Asturias y ha afirmado que este hecho demuestra el "talante sectario" del Gobierno de Pedro Sánchez, quien debería "abandonar la trinchera" y "entenderse" con todas las autonomías. "Lamento profundamente que desde el Gobierno de España se trate de vetar a la presidenta de la Comunidad, que antes de ser un miembro del PP es la presidenta de todos los madrileños", ha declarado Tellado en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press. El dirigente del PP ha recalcado que este veto "nunca había pasado" y "demuestra el talante sectario del gobierno de España", algo que, a su juicio, es "tremendamente grave". "Si el Gobierno de España pierde la más mínima institucionalidad y el respeto a las distintas administraciones, que será lo siguiente", se ha preguntado. CREE QUE EL GOBIERNO DEBE "UN RESPETO" A AYUSO Tras insistir en que es "tremendamente grave" este episodio de dejar a Ayuso fuera de ese acto de inauguración del AVE, ha explicado que la presidenta madrileña es "la representante ordinaria del Estado en la Comunidad de Madrid " y "la presidenta de todos los madrileños elegida democráticamente", en su caso "además con mayoría absoluta". "Y sólo por eso el Gobierno de España le debe un respeto, un respeto que desde luego no está existiendo. No ha existido a lo largo de las últimas semanas, de los últimos meses, de los últimos años", ha criticado Tellado. Dicho esto, ha pedido al Ejecutivo de Sánchez que "abandone la trinchera" y "se ponga a gobernar para todos", "entendiéndose con todas las comunidades". "El Gobierno de España ha diseñado España muy pequeña, y para ello solo existen los independentistas catalanes y los nacionalistas independentistas vascos. Y todo lo demás es territorio arrasado. Y yo creo que eso no puede ser", ha aseverado. En este sentido, Tellado --que será ratificado el jueves como nuevo portavoz del Grupo Popular en el Congreso-- ha insistido en demandar a Sánchez un "respeto" para los gobiernos autonómicos, "gobierne quien gobierne en cada territorio". ANUNCIA UNA OPOSICIÓN "SÓLIDA, CONTUNDENTE Y SERENA" Tellado, que ha concedido entrevistas también a RNE y Antena 3, ha afirmado que es "duro" lo que está sucediendo en España, donde el Gobierno cede al independentismo con una investidura como moneda de cambio. En este punto, ha aludido a la responsabilidad "histórica" que ejercerá el PP con una oposición "sólida, contundente y serena". Tras denunciar el "ejercicio de colonización institucional" del Ejecutivo, ha resaltado que "nadie ha votado a Sánchez para esto", por lo que hay una mayoría de españoles, y también de socialistas, que se han sentido engañados ante un "gran fraude electoral". "Sánchez y Puigdemont han sido capaces de poner de acuerdo a mucha gente", ha apostillado, para añadir que en esta legislatura el Gobierno "tiene que ir al extranjero periódicamente a que le sellen la cartilla". Al ser preguntado por el nuevo libro de Pedro Sánchez, 'Tierra firme', Tellado ha asegurado que "caducará en 48 horas, como su propia palabra" y ha criticado el "egocentrismo" de quien cree que tiene todo al servicio de su liderazgo.