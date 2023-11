Espadas defiende que la "posición" del PSOE es que la financiación autonómica se decida multilateralmente en el CPFF

El portavoz del PSOE en el Senado y líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha defendido este martes que la "posición" de su partido en temas relacionados con la financiación autonómica es la de imprimir un "carácter multilateral" con el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Así lo ha subrayado Espadas en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, y a preguntas de los periodistas sobre el pacto suscrito entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y el "diálogo singular" con Cataluña que se contempla en ese acuerdo. De igual modo, Espadas ha aseverado que los socialistas han sido "siempre" unos "absolutos partidarios" de que "las cuestiones que tienen que ver con la financiación autonómica son de carácter multilateral y se deciden en un órgano que se llama Consejo de Política Fiscal y Financiera" (CPFF). "Esa es la posición del PSOE", y es aquella "en la que se plantean los acuerdos en esa materia", según ha continuado el líder socialista andaluz antes de poner de relieve que, en relación a la condonación de deuda que el PSOE ha acordado también con partidos independentistas para la Generalitat de Cataluña, "inmediatamente" desde el sector del PSOE en el Gobierno de España se "trasladó que cualquier medida o cualquier acuerdo que beneficie a una comunidad se trasladará al resto" de autonomías, "con carácter multilateral". Espadas ha sostenido que el acuerdo de su partido con el citado partido independentista catalán es "probablemente un ejemplo de ejercicio político como mínimo muy interesante" y "probablemente muy novedoso", que pasa por plantear "no sólo en qué se está de acuerdo para avanzar, sino también en qué se está en desacuerdo". En esa línea, ha indicado que en algunos puntos del acuerdo del PSOE con Junts "se manifiestan claramente las diferencias entre los dos partidos", aunque también "la voluntad de avance para intentar conciliar posturas o acercarlas". De igual modo, Espadas ha aseverado que los socialistas han sido "siempre" unos "absolutos partidarios" de que "las cuestiones que tienen que ver con la financiación autonómica son de carácter multilateral y se deciden en un órgano que se llama Consejo de Política Fiscal y Financiera" (CPFF). "Esa es la posición del PSOE", y es aquella "en la que se plantean los acuerdos en esa materia", según ha continuado el líder socialista andaluz antes de poner de relieve que, en relación a la condonación de deuda que el PSOE ha acordado también con partidos independentistas para la Generalitat de Cataluña, "inmediatamente" desde el sector del PSOE en el Gobierno de España se "trasladó que cualquier medida o cualquier acuerdo que beneficie a una comunidad se trasladará al resto" de autonomías, "con carácter multilateral". RELACIONES BILATERALES ENTRE EL ESTADO Y UNA COMUNIDAD Espadas también ha defendido que la relación de "bilateralidad" entre el Estado y una comunidad autónoma como podría ser la de Cataluña es "una posibilidad y opción que está en el Estatuto de Autonomía" también de Andalucía, y al respecto ha puesto como ejemplo el carácter "bilateral" del acuerdo por Doñana suscrito este pasado lunes por el Gobierno central y la Junta de Andalucía. En esa línea, ha incidido en que "es posible la bilateralidad en acuerdos concretos sobre intereses concretos en un territorio", porque así viene recogido en los estatutos de autonomía, si bien ha apostillado que "cuando estemos hablando de la distribución de una masa común o cualquier decisión bilateral que se pueda tomar con una comunidad, se tendrá que analizar en clave multilateral, y obviamente no podrá dañar principios constitucionales como el de la solidaridad interterritorial". Ha apostillado que "sobre esto hay mucha literatura" ya escrita, y "la autonomía financiera a la hora de decidir sobre tus impuestos no puede conllevar el ir en contra de principios igualmente constitucionales como los de solidaridad o aportación a una caja común de distribución general en el conjunto de comunidades" autónomas. Así las cosas, Espadas ha concluido augurando que ante cada "amenaza" o "agravios presuntos que el Partido Popular quiere desarrollar", se irá viendo "cómo el Gobierno de España irá poniendo en cada caso y en cada punto el equilibrio territorial correspondiente".