El PSOE y Sumar acuerdan crear una comisión mixta Congreso-Senado sobre insularidad

El PSOE y Sumar han llegado a un acuerdo para crear esta legislatura una Comisión Mixta (Congreso-Senado) sobre Insularidad concebida como un espacio para trasladar al Estado las necesidades y las reivindicaciones de Baleares y Canarias. El acuerdo se ha producido después de que la Cámara Baja, a propuesta de PSOE, PP y Sumar, haya definido las 23 comisiones legislativas ordinarias y ocho permanentes no legislativas. Para las comisiones mixtas, los grupos tienen todavía dos semanas de plazo para formular propuestas, que deben ser votadas en las dos cámaras. El diputado socialista Pepe Mercadal ha explicado a Europa Press que la comisión, que cuenta también con el apoyo de Coalición Canaria, servirá para abordar cuestiones y problemáticas que afectan a los territorios insulares como la conectividad, los costes del transporte de mercancías, los incrementos de precios, la regla de minimis y la sobredependencia del turismo. Eso sí, falta aún por decidir las comisiones que se conformarán en el Senado, que se verá previsiblemente se verá en las próximas semanas. Los 'populares' cuentan con mayoría absoluta en esta Cámara y previsiblemente se quedarán con la Presidencia de casi todas. DEMANDAS ESPECÍFICAS DE LAS ISLAS "Esta comisión permitirá trasladar a Madrid la voz de las islas y sus demandas específicas, que a menudo no son del todo entendidas", ha puntualizado el diputado del PSOE, quien recuerda que ya la pasada legislatura hubo una ponencia de insularidad en el Senado. El objetivo, según ha añadido, es que además de las iniciativas habituales de las comisiones, también sirva de foro en el que participen expertos, miembros del Gobierno o representantes de otras Comunidades Autónomas o de la Unión Europea. El socialista ha resaltado especialmente que la comisión sea mixta y que en ella participen diputados y senadores, siendo el Senado la cámara de representación territorial. El diputado menorquín ha reivindicado que el PSOE siempre ha mostrado especial sensibilidad con los problemas de la insularidad y se ha referido especialmente a la presidenta del Congreso y expresidenta del Govern, Francina Armengol, de quien ha recordado que siempre decía que "no hay nada más injusto que tratar por igual a territorios diferentes". Mercadal ha expresado su confianza en que la comisión permitirá "superar las barreras naturales de las Islas" y caminar hacia una mejor integración en el Estado y en la Unión Europea. Cabe recordar que el acuerdo de gobierno suscrito entre PSOE y Sumar contiene en su última página el compromiso para trabajar en colaboración con las instituciones de Bruselas para que se produzca el reconocimiento efectivo de la insularidad de Baleares por parte de la Unión Europea.