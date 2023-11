El PSOE y el PP aprueban las nuevas comisiones del Congreso mientras se cruzan descalificaciones en el hemiciclo

El PSOE y el PP han aprobado juntos en el Congreso el organigrama de comisiones parlamentarias de la nueva legislatura, pero en el debate se han cruzado insultos y descalificaciones: para los 'populares', el de Pedro Sánchez es un "gobierno Frankenstein vigilado desde Waterloo y Ginebra", mientras que para el PSOE los 'populares' ya son la nueva "ultraderecha" de España. Hasta ahora, el Congreso sólo ha constituido sus tres comisiones más propias, las del Estatuto del Diputado, el Reglamento y la de Peticiones, pero el resto estaba pendiente de un acuerdo para modificar el Reglamento y definir las comisiones en función del diseño del nuevo Gobierno de coalición. Esa reforma se ha sustanciado este martes en el Pleno del Congreso con la aprobación de la denominación de 23 comisiones legislativas, más la reedición de ocho permanentes que deben renovarse cada legislatura. A ellas se suman media docena de comisiones mixtas compartidas con el Senado. A VOX LE SOBRA LA MITAD Las propuestas fueron registradas con la firma de PSOE, PP y Sumar y han sido aprobadas en el Pleno por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, que considera que con una docena de comisiones parlamentarias sería suficiente para funcionar "perfectamente", según su diputada Rocío de Meer. Pero el debate sobre la reforma reglamentaria y del nombre de las comisiones derivó en un cruce de acusaciones en el hemiciclo entre el PP y los partidos del Gobierno de coalición, mientras Vox acusaba a los 'populares' de complicidad con el Ejecutivo. El resto de grupos declinó participar. Para la representante 'popular', Macarena Montesinos, apoyar el organigrama de comisiones para la nueva legislatura no supone avalar a lo que define como "gobierno frankenstein descosido", sino que el único objetivo es poner ya en marcha el control parlamentario al Ejecutivo. CONTROLAR A SÁNCHEZ ANTES DE QUE VAYA A WATERLOO A su juicio, Sánchez y su gobierno están "amurallados y atrincherados" con sus opciones y que solo salen cuando desde Waterloo, Zurich o Ginebra les dan permiso", y por ello "es imprescindible eliminar sus excusas para no dar la cara en el Parlamento". "No retrasemos el ejercicio de control sobre el peor gobierno de la historia de nuestra democracia --ha enfatizado desde la tribuna del hemiciclo--. No nos llevemos la desagradable sorpresa de que comparezcan antes en Suiza que en el Parlamento español". Por parte del PSOE, el diputado Juan Francisco Serrano Martínez, ha afirmado que el PP de Alberto Núñez Feijóo se ha convertido en Vox y ahora en España "derecha y ultraderecha son los mismo". "La amenaza para este país no es el independentismo, sino que ustedes se han convertido en al ultraderecha en este país --ha proclamado--. La verdadera amenaza es Feijóo y Abascal en el Gobierno". ¿ÚNICO ACUERDO CON EL PP? Desde Sumar, el secretario general del grupo parlamentario, Txema Guijarro, ha celebrado que haya sido posible un acuerdo con el PP, que en su opinión puede que sea el único esta legislatura, y espera que pese al ruido, no todo esté pedido. Pero no fue la única voz de Sumar, porque también han participado Aguedo Micó (Compromís), Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista) y Vicenç Vidal (Mès), que sí han incidido en lanzar críticas al PP. Podemos tuvo hueco para intervenir. Y, mientras, Vox ha insistido en su rechazo al organigrama de comisiones defendiendo una enmienda de totalidad y mostrando su "absoluta perplejidad" por ver la firma del PP junto con las de PSOE y Sumar en las propuestas de comisiones. "Nosotros no vamos a colaborar ni a blanquear a este Gobierno", ha proclamado su portavoz, Pepa Millán, a la que ha respondido la diputada del PP, Macarena Montesinos, acusándola de emplear "razonamientos demagogos". "Aquí venimos a trabajar", ha sentenciado. EL PRÓXIMO LUNES SE CONSTITUYEN Una vez definido el organigrama de comisiones para esta decimoquinta legislatura, el Congreso tiene intención de crear todas las comisiones el próximo lunes 4 de diciembre, o si falta alguna se pasaría al día siguiente. Para ello, es preciso que los grupos parlamentarios cierren un acuerdo que ya están negociando para repartir los puestos en las mesas de cada una de las comisiones: una Presidencia, dos Vicepresidencias y dos Secretarías.