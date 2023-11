El PP usa su mayoría en el Senado para llevar al Pleno dos iniciativas contra los acuerdos de PSOE e independentistas

El PP ha aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para dar luz verde en la Comisión General de las Comunidades Autónomas dos iniciativas contra la ley de amnistía y contra la condonación de parte de la deuda a Cataluña pactadas por el PSOE con los partidos independentistas catalanes, de forma que se elevan al Pleno para su aprobación definitiva. A través de la Comisión General de Comunidades Autónomas, los 'populares' han elevado este martes al Pleno dos mociones para que la Cámara Alta condene la ley de amnistía y tache de "inadmisible" la condonación por parte del Estado de un 20% de la deuda a Cataluña, rechazando las enmiendas parciales y a la totalidad que el resto de grupos parlamentarios habían presentado para la iniciativa. La primera de las iniciativas promovidas por el PP esgrime que "no es de recibo" que el Gobierno negocie bilateralmente con un territorio compromisos de "alcance general para todas las comunidades" y que condonar la deuda a una región "es tanto como premiar su falta de rigor presupuestario o su mala gestión". Por ello, y además de calificar de "inadmisible" la quita de parte del déficit a Cataluña, en la moción se insta a abordar "con máxima urgencia" un nuevo sistema de financiación que se negocie multilateralmente y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por otra parte, los 'populares' han aprobado llevar a pleno una moción en la que se condena la amnistía porque, "además de ser manifiestamente ilegal", no es un "asunto disponible" para la negociación entre partidos políticos porque "atenta directamente contra principios fundamentales de la Constitución". Además, el texto recoge que independientemente de la "denominación elegida" para su "camuflaje legal", cualquier medida a favor de personas fugadas, procesadas o condenadas "supone una afrenta al principio de igualdad ante la ley de todos los españoles" y "vulnera la separación de Poderes". PRESENCIA DE LAS CCAA Al debate de ambas mociones en la comisión de comunidades autónomas han asistido representantes de gran parte de los territorios, quienes han defendido sus posturas sobre la amnistía y la condonación de parte de la deuda a Cataluña. En concreto, han intervenido consejeros de los gobiernos autonómicos de Galicia, Andalucía, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, así como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Por orden de aprobación del Estatuto de Autonomía, se han mostrado contrarios a la condonación de la deuda los consejeros de Presidencia o de Hacienda 'populares' de Galicia, Diego Calvo; Andalucía, Antonio Sanz; La Rioja, Alfonso Domínguez; Aragón, Tomasa Hernández; Extremadura, Abel Baustista; Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García; Ceuta, Kissy Chandiramani o de Melilla, Fadela Mohatar. También se ha pronunciado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, el socialista Juan Alfonso Ruiz, quien ha apostado por una revisión del sistema de financiación autonómico consensuado con todos los territorios. Por contra, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana, Navarra y Baleares han excusado su asistencia a la comisión de la Cámara Alta, mientras que Murcia, Canarias, Castilla y León y Asturias no han acudido ni han comunicado sus motivos al Senado.