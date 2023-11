El PP impulsa en la FEMP una iniciativa para la defensa de la Constitución

El Partido Popular ha aprobado en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una moción en defensa de la Constitución por los pactos del PSOE con las formaciones independentistas, entre los que se encuentra la ley de amnistía. "Nos comprometemos a cumplir las leyes, a respetar la separación de poderes y a reconocer los derechos y libertades iguales de todos los ciudadanos", ha señalado la 'popular' y actual presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo ante los medios tras la Junta de Gobierno de este martes. Con esta iniciativa los de Alberto Núñez Feijóo buscan "exponer los intereses generales sobre los intereses particulares de cualquier territorio o población" y además reconocer que la Constitución garantiza la igualdad entre territorios y comunidades autónomas. Según ha explicado García-Pelayo la obligación de la FEMP es defender la integridad y defender a todos los ayuntamientos de España. "Una federación nacional no puede defender privilegios de unos territorios en detrimento de otros", ha insistido y ha lamentado que desde la Federación no se haya alcanzado unanimidad a la hora de pronunciarse sobre este tema, algo que a su juicio era "importante". "No ha habido capacidad para aprobar una iniciativa una declaración institucional que represente a todos los grupos políticos", ha indicado para reprochar que desde el PSOE hayan mostrado discrepancias y ERC y Junts se hayan negado a apoyarla. PIDE REUNIONES CON CALVIÑO Y MONTERO "Llevamos desde el mes de septiembre pidiéndole al Gobierno de España distintas reuniones", ha reprochado García-Pelayo. En concreto, desde la FEMP han solicitado reunirse tanto con la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, como con la ministra de Economía, Nadia Calviño. Dos reuniones que ha calificado como "esenciales" para que los Ayuntamientos de Espala puedan elaborar los presupuestos municipales para el año 2024. "Necesitamos conocer cuáles son las reglas fiscales a la hora de elaborar esos presupuestos", ha insistido. Además ha explicado que con quien sí ha mantenido un encuentro ha sido con el que era ministro de Migraciones, Jose Luis Escrivá. En ella según ha explicado, le solicitó un protocolo para organizar la atención y la llegada de migrantes a los Ayuntamientos. Por otro lado, durante la reunión de la Junta de Gobierno se ha aprobado la creación de 30 comisiones específicas sobre distintas materias que "tocan directamente la vida del ciudadano". García-Pelayo ha destacado en concreto cuatro de estas comisiones que no existían en la legislatura pasada. Concretamente, una comisión que va a trabajar "única y exclusivamente" en las políticas integrales de las personas con discapacidad, otra comisión que va a trabajar directamente sobre fondos europeos, otra dedicada a la violencia de género y finalmente una enfocada en los municipios de menor población.