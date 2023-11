El fiscal mantiene que Iberdrola "maquinó" en 2013 para subir los precios "sin causa legítima"

El fiscal de la Audiencia Nacional Antonio Romeral ha mantenido este martes que Iberdrola "maquinó" en 2013 ideando un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía y que supuso "un perjuicio a los consumidores", y ha sostenido que a lo largo del juicio contra la energética y cuatro de sus directivos se ha demostrado que "no hubo causa legítima ni justificada" para la reducción de producción de energía hidroeléctrica. Tras elevar a definitivas sus conclusiones, y después de ajustar notablemente la multa que pide para Iberdrola, pasa de pedir 84,9 millones a dejarlo en 5,4 millones, por un cambio en el articulado del Código Penal de 2015, el fiscal ha atacado desde un inicio la tesis de la energética de que dejó de producir energía con agua embalsada porque había bajas previsiones de que lloviera en ese otoño de 2013, el conocido como producible en el argot del sector. "Se retiró de la oferta una cantidad considerable de megawatios que (Iberdrola) dejó de producir (...) y sostenemos que no hay una causa legitima para esa bajada aunque ellos dicen que es por ausencia de agua, de producible, entendemos que no es así", ha señalado. Para fundamentar su postura, Romeral se ha fijado primero en los niveles de producción de las unidades hidroeléctricas y ha comparado los de 2011 con el de 2013, cuando el agua embalsada en pantanos gestionados por Iberdrola era semejante. Con los datos de ambos años ha apuntado que la energía programada en 2013 en los embalses fue 23.795 mg/h frente a 40.000 en 2011, y por eso ha explicado que no hay justificación para esa subida de precio desde el punto de vista de la reservas de agua. Sobre la influencia de la escasez de producible que argumenta la defensa de Iberdrola que fue clave para aumentar el precio de la generación hidroeléctrica de manera que quedara fuera de precios de mercado y dejara de ser servida, el fiscal ha señalado que en realidad en 2013 había producible y era previsible que hubiese, de hecho ha recordado que a finales de año se produjo una ciclogénesis explosiva. El fiscal ha explicado que esas circunstancias de sequía que la energética dijo que tuvo en cuenta para tomar decisiones de producción no fue clave en cambio en otras ocasiones y años, y ha puesto como ejemplo los años 2021 y 2022 cuando Iberdrola desembalsó en verano a pesar de que eran años cálidos y secos con la justificación de que en otoño se preveían lluvias. "EL ENFRENTAMIENTO CON EL GOBIERNO" El fiscal, buscando razones para esa alteración de precios de 2013, ha recordado que una posible causa podría ser "el enfrentamiento con el Gobierno" ante la retirada de los Presupuestos de una partida para compensar el déficit de tarifa. Pero no ha querido entrar más a fondo en el asunto dejando claro que solo era una "causa posible" y que podría ser una "venganza por los acuerdos del Consejo de Ministros" y una "demostración del poder de Iberdrola en la economía". Además, el Ministerio Público ha señalado en su exposición, que se ha ido a las dos horas, que otros grupos empresariales analizados, como Endesa, no dejaron de producir hidroeléctrica a pesar de que las circunstacias en las que trabajaban era como las de Iberdrola. Por eso, ha insistido en que se dio una limitación o control de la producción a través de la oferta a un precio del agua, el denominado coste de oportunidad. Romeral, ha recordado que si bien la gestión de esos embalses es de las eléctricas y que están por tanto en un mercado libre, sobre el uso de agua la norma señala que debe primar el interés público y no solo los intereses del mercado. "Hay que ser respetuoso hacia la concesión del agua, no solo hay que preservarla (...) sino que hay que evitar el uso desleal (...) que pueda producir una subida del precio que afecte a los consumidores", ha añadido. EL PAPEL DE LOS TRADERS Tras esto, ha entrado a valorar el papel de los cuatro directivos encausados en la decisión de fijar los precios del agua en el periodo analizado --de noviembre a diciembre de 2013-- y ha concluido que en ellos recaía la decisión de establecerlos tras la propuesta de los 'traders', los técnicos que hacían la planificación semanal. "A los cuatro se les dada cuenta de la propuesta, (...) era el equipo directivo el que tomaba esa decisión de forma desligada de los administradores" de la energética, ha añadido. Así, Romeral ha sostenido que debe mantener la petición de dos años de cárcel para el equipo directivo compuesto por el que era director de Gestión de la Energía, Ángel Chiarri, y los responsables de Optimización, Gestión de Recursos y Trading, Gregorio Relaño; Gestión de Activos, José Luis Rapún; y Mercados a Corto Plazo y Generación Global, Javier Paradinas.