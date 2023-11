Ayuso dice que aún no han abordado ninguna cifra para sueldos de expresidentes y quieren ver cómo se hizo en el pasado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado este martes que aún no han abordado ninguna cifra para sueldos de expresidentes regionales y ha precisado que quieren ver cómo se hizo en el pasado. "No va a haber salarios vitalicios. Ni siquiera lo hemos tratado, ni siquiera lo hemos tratado aún ese asunto. Eso es un bulo sobre los salarios. Vamos a ver cómo se hacen otras comunidades autónomas, porque prácticamente existen todas", ha señalado la dirigente regional, preguntada por la propuesta del PP de modificación de la Ley de Gobierno y Administración, que regula el estatuto de los expresidentes. En declaraciones a los periodistas, a la salida de su visita a la empresa farmacéutica GSK, la dirigente madrileña ha señalado que van a ver "cómo se hizo en el pasado" pero cree que es algo "lógico y asumible", aunque todavía no han empezado a "hablar de ninguna cifra".