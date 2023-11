AM-C.de Madrid sugiere, tras crímenes machistas, que Igualdad e Interior "no han sabido entenderse" para la protección

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha sugerido que "a lo mejor" los ministerios de Igualdad e Interior "no han sabido entenderse" a la hora de activar recursos de protección para mujeres víctimas de violencia contra la mujer, al tiempo que ha admitido que tal vez sea necesario "reforzar las actuaciones" y dotarse de "más recursos". Así lo ha señalado durante una entrevista en el programa 'Buenos días Madrid' de 'Telemadrid', donde ha expresado la "preocupación" del Gobierno de la Comunidad de Madrid por el repunte de las cifras de violencia de género sólo un día después de que la región registrara tres nuevas muertes por esta lacra, la de una mujer y su hija asesinadas en Carabanchel a manos de la pareja y padre de ambas, y la de otra mujer fallecida en el hospital tras haber sido estrangulada el sábado por su marido. "Estamos consternados por este terrible fin de semana que hemos vivido", ha reconocido la consejera, quien ha animado a "trabajar conjuntamente todas las administraciones" para "mejorar tanto en materia de seguridad" y evitar así que "falle", como para que "siempre existan los recursos suficientes" que permitan a estas mujeres "acceder de forma prácticamente inmediata". Sobre este repunte de la violencia "en todas sus formas", Ana Dávila ha citado a profesionales de la sociología que hablan de "una repercusión importante" tras los "cambios importantes a nivel psicológico" provocados por la pandemia, pero ha abierto la puerta a que sea necesario "tener que reforzar las actuaciones" que llevan a cabo las administraciones. "Yo creo que hacen falta más recursos para precisamente la protección y evidentemente en eso es en lo que en lo que a lo mejor los ministerios a lo mejor no han sabido entenderse bien para activar no los recursos propios del Ministerio de Igualdad, sino los del Ministerio del Interior para estas mujeres", ha indicado la consejera. ANIMA A DENUNCIAR Dávila ha animado a las mujeres que sufren violencia a denunciar su situación para facilitar que luego haya una condena, pero ha recordado la existencia de recursos para atenderlas, a los que pueden acogerse incluso sin que exista denuncia. "La mujer tiene que perder el miedo para poder acceder a esos recursos. Para eso es tan importante, yo creo, la concienciación social, que la sociedad ayude a esas mujeres y sus familias, sus vecinos, sus amigos, que la animen a que acceda a nuestros recursos", ha añadido.