Yolanda Díaz, "muy orgullosa" del Gobierno por señalar que Israel "está violentando la legalidad internacional"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha mostrado este lunes "muy orgullosa" del papel que está desempeñando el Gobierno en la crisis de Gaza por señalar que Israel "está violentando la legalidad internacional". Así lo ha manifestado en declaraciones a la prensa en Bruselas al ser preguntada por la polémica suscitada tras el viaje a Oriente Próximo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del primer ministro belga, Alexander de Croo, a quienes Israel ha acusado de "apoyar el terrorismo" de Hamás por no condenar con suficiente rotundidad la ofensiva del pasado 7 de octubre. "Me siento muy orgullosa del papel que está jugando el Gobierno de España. Lo ha hecho Naciones Unidas y lo ha hecho el presidente del Gobierno la semana pasada", ha dicho Díaz, en referencia a los mensajes llamando a detener las muertes de la población civil. En este sentido, ha dicho la vicepresidenta, la Unión Europea "se debe a un principio fundamental en democracia, (que es) el respeto de la legalidad internacional, y hoy Israel está violentando la legalidad internacional". Por ello, ha insistido, para la Unión Europea los Derechos Humanos "no son relativizables" y la legalidad internacional se debe respetar "en Ucrania y también en Palestina".