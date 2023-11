Urkullu no tiene pensada la fecha de las elecciones vascas y espera que Pradales logre el apoyo de las bases del PNV

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado este lunes que no tiene pensada aún la fecha para las próximas elecciones al Parlamento Vasco, que se celebrarán en 2024, y espera que el nuevo candidato propuesto por el PNV para la presidencia del Gobierno Vasco, Imanol Pradales, logre el apoyo necesario de las bases jeltzales en el proceso electoral interno. Urkullu ha proseguido hoy con su agenda institucional --tras conocerse que el PNV ha propuesto la candidatura del diputado foral Imanol Pradales como aspirante a Lehendakari--, con su presencia en Bilbao en el acto '44 proyectos que multiplican conexiones' de presentación de las 44 Aulas Universidad-Empresa-Sociedad UPV/EHU, fruto de la colaboración entre la universidad y las entidades colaboradoras que las respaldan. También ha asistido el consejero de Educación, Jokin Bildarratz. El presidente del Gobierno Vasco ha señalado que no tiene todavía pensada una fecha para las próximas elecciones autonómicas vascas, porque todavía queda "mucho por hacer" en esta legislatura y quiere seguir en el trabajo "del día a día". Preguntado por si se estaría dispuesto a concurrir en los comicios en caso de que Pradales no concitara el apoyo necesario en el proceso electoral interno del PNV, ha respondido que espera que el nuevo aspirante a la Lehendakari sí consiga el respaldo de las bases jeltzales, y ha puntualizado que, en todo caso, es una cuestión que corresponde al partido.